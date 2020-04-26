 В Германии может исчезнуть еще один ледник (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.08.2020

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По Германии

В Германии может исчезнуть еще один ледник (фото)

Тают на глазах? Сейчас в альпийских регионах Германии осталось всего лишь пять ледников, площади и объемы которых сокращаются очень быстрыми темпами.

Ледник Шнеефернер на горе Цугшптице летом 2015 года

Гармиш-Партенкирхен • На территории Германии, точнее - в Альпах, сейчас насчитывается всего пять небольших ледников. Скоро может остаться четыре. Согласно данным последнего исследования, проведенного в 2018 году, площадь всех немецких ледников составляла тогда всего около 45 гектаров, а общий объем - примерно четыре миллиона кубических метров. Изменение климата ставит под угрозу их дальнейшее существование.

В девять раз за 200 лет

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на мюнхенского ученого-геолога Кристофа Майера (Christoph Mayer), всего лишь за одно десятилетие площадь ледников в Германии сократилась примерно на одну треть. В 2010 году она составляла около 70 гектаров. Два столетия назад - около 400 гектаров.

Ледник Шнеефернер на горе Цугшптице летом 2018 года

Ледник Шнеефернер на горе Цугшптице летом 2018 года

По словам Майера, сейчас самым большим немецким ледником является Шнеефернер (Schneeferner), расположенный на высокогорном плато Цугшпитце, однако южная часть этого ледника (Südlicher Schneeferner) уже почти полностью растаяла. Обратите внимание на корень "Ferner", встречающийся в немецких названиях ледников. Этим словом также называют плотно слежавшийся снег (по-русски - фирн), обычно - многолетний, представляющий промежуточную стадию между снегом и ледниковым (глетчерным) льдом.

Ледяная часовня (Eiskapelle) - остатки ледника на горе Вацман

"Ледяная часовня" ("Eiskapelle") - остатки ледника на горе Вацман

Потепление климата угрожает ледникам

Остальные ледники на территории Германии - это Хёллентальфернер (Höllentalferner - "Адский ледник") в районе горного хребта Веттерштайн, а также в Берхтесгаденских Альпах - ледник Блауайс (Blaueis - "Синий лед") и ледник на горе Вацманн (Watzmann).

Как отмечает Кристоф Майер из Баварской академии наук, ледник на горе Вацманн уже давно находится под угрозой исчезновения. Остатки льда расположены здесь в тектоническом прогибе и сейчас практически прекратили движение. Как долго ледник еще просуществует, зависит от количества снега зимой - то есть снега должно выпадать намного больше, чем таять. 

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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