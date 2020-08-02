В Германии есть своя Америка. Туда можно перейти по мосту (фото)

Америка • В нашей рубрике "По Германии" мы как-то уже рассказывали, что на карте Федеративной Республики можно найти очень много разных немецких Швейцарий и целых четыре России. В начале нынешнего августа агентство dpa порадовало нас фотографиями из немецкой Америки.

Америка (Amerika) - так официально называется район города Пениг в восточногерманской федеральной земле Саксония. Население города составляет около 10 тысяч человек, но всего лишь около полусотни здешних жителей могут называть себя настоящими саксонскими американцами.

Как Америка появилась на карте Германии

Как возникло это название? Согласно одной из версий, в первой половине XIX века в этом месте находилась мастерская печати на ситце, до которой можно было добраться только через здешнюю речку Мульде. Моста тогда не было, поэтому сначала Мульде переходили по большим камням, позже - переплывали на лодке, в шутку называя это путешествием "в Америку" через "большой пруд", как тогда уже часто говорили про Атлантику. Только в XIX веке из Германии в Северную Америку эмигрировало более пяти миллионов немцев, так что ничего удивительного в таком сравнении нет.

Движение по железнодорожной ветке было прекращено в 2002 году

Все стало официально, когда здесь в 1876 году была открыта товарная станция "Америка" на новой железнодорожной ветке Глаухау - Вурцен. В 1994 году саксонская Америка, так сказать, потеряла свою самостоятельность. В ходе административной реформы она стала одним из городских районов Пенига. Добраться сюда сейчас можно по пешеходному мосту.

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