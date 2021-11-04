В Гамбурге начался процесс по делу об участии в ИГ гражданки Германии

В четверг, 4 ноября, перед Верховным судом Гамбурга предстала предполагаемая участница террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). 24-летней гражданке Германии родом из Ганы предъявлено обвинение в членстве в иностранной террористической организации.
В 2014 году женщина последовала за своим мужем на гражданскую войну в Сирии. Согласно обвинению, тогда же она присоединилась к группировке ИГ. Муж позже погиб. В ходе судебного разбирательства обвиняемая объяснила причины своего переезда в Сирию, но отвергла обвинения в участии в ИГ. "Я никогда не была в составе ИГ, и никогда не вредила людям другого вероисповедания", - утверждала женщина.
Прокуратура: семья жила на деньги боевиков
Согласно обвинительному заключению прокуратуры Гамбурга, в сирийской Ракке женщина проживала со своим мужем в квартире, которую им предоставило ИГ, а также получала ежемесячные денежные выплаты от боевиков. В 2015 и 2017 годах женщина родила двоих детей, которых семья воспитывала в соответствии с идеологией "Исламского государства". Кроме того, как сообщается, обвиняемая позировала с автоматом для пропагандистских фотографий и в социальных сетях рекламировала эмиграцию в зону ИГ.
После разгрома сил ИГ в Сирии, согласно обвинительному заключению, в 2019 году обвиняемую сначала задержали курдские, а затем турецкие силы. Находясь под стражей, женщина родила третьего ребенка. В 2020 году она вместе с детьми приехала в Германию. До того, как ей были предъявлены обвинения в конце сентября 2021 года, женщина оставалась на свободе.
Процесс по делу сторонницы "Исламского государства" Дженнифер В. (Jennifer W.)
Напомним, что в конце октября 2021 года в Германии завершился первый процесс по делу сторонницы «Исламского государства». Суд признал 30-летнюю гражданку Германии Дженнифер В. (Jennifer W.) виновной в членстве в террористическом объединении за границей, в пособничестве попытке убийства, в попытке совершения военных преступлений и в преступлениях против человечности. Судебный процесс длился два с половиной года, женщину приговорили к 10 годам заключения.
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Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова