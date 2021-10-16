ИГ взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре

День спустя после кровавого теракта в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана, в результате которого погибли по меньшей мере 47 человек и 70 получили ранения, террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за это нападение. Соответствующее заявление обнародовано информационным агентством Amaq, являющимся ее рупором, ночь на субботу, 16 октября. Как оно гласит, двое боевиков ИГ убили охранников мечети, после чего активировали взрывные устройства среди собравшихся на молитву верующих.

В пятницу государственное информационное агентство "Бахтар" сообщило о 32 погибших. Представитель исламистского движения "Талибан" в провинции Кандагар откорректировал эти сведения, заявив в субботу о возросшем количестве погибших и раненых.

Не далее как в прошлую пятницу, 8 октября, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в шиитской мечети в городе Кундузе на севере страны, погибли более 40 человек и свыше 140 человек получили ранения. Ответственность за это нападение также взяло на себя ИГ.

"Талибан" захватил власть и провозгласил собственное правительство в Афганистане в середине августа. Враждующее с талибами "Исламское государство" действует в стране начиная с 2015 года. ИГ считает мусульман-шиитов еретиками и регулярно устраивают атаки на них. Одним из крупнейших нападений, организованных ИГ за последнее время, стал кровавый теракт в августе в аэропорту Кабула, организованный во время международной эвакуационной миссии Взрывы, устроенные там прямо в толпе террористами-смертниками, унесли жизни почти 200 человек.

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