 Израильские военные впервые примут участие в учениях в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 17.08.2020

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Германия

Израильские военные впервые примут участие в учениях в Германии

Пресс-служба ЦАХАЛ назвала прибытие израильских истребителей в ФРГ "историческим событием".

Истребитель Eurofighter в небе над авиабазой Нёрфених под Кельном, 27 сентября 2019 года

Истребитель Eurofighter

Военные учения BlueWings 2020 станут первыми на территории Германии с участием вооруженных сил ФРГ и Израиля. Они начнутся в понедельник, 17 августа, на авиабазе Нёрфених под Кельном и продлятся до 28 августа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала прибытие израильских истребителей в ФРГ, а также подобное военное сотрудничество Германии и Израиля "историческим событием". В течение двух недель израильские ВВС совместно с силами НАТО будут прорабатывать различные маневры в рамках MAG Days - международных учений, проводимый четыре раза в год.

Полет германских и израильских истребителей над Дахау

При этом особое место будет отведено перелету под названием "Память ради будущего" с участием израильских истребителей Gulfstream G550 и F16 и двух немецких истребителей Eurofighter, которые 18 августа пролетят над территорией бывшего концентрационного лагеря Дахау, чтобы почтить память жертв Холокоста, а также над находящимся вблизи Мюнхена аэропортом Фюрстенфельдбрук, чтобы почтить память 11 израильских спортсменов, убитых террористами во время Олимпийских игр 1972 года.

После этого на территории Дахау будет проведена памятная церемония с участием министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), посла Израиля в ФРГ Джереми Иссахароффа, а также высшего командования ВВС обеих стран и других высокопоставленных лиц, отмечает пресс-служба ЦАХАЛ.

Из-за пандемии коронавируса учения BlueWings 2020 станут единственными заграничными учениями с участием ВВС Израиля. Ранее ВВС Германии уже принимали участие в международных военных учениях в Израиле.

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    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

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    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 11:50

Почему бундесверу не хватает днег на танки и палатки - DW Новости

Ссылки в интернете

Статья газеты Welt о военных учениях BlueWings 2020

Israels erste Militärübung in Deutschland – „Bewegendes Ereignis“

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