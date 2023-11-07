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В ФРГ судят рок-музыканта, обвинившего отель в антисемитизме

Лиза Ламбрехт
7 ноября 2023 г.

Немецкий певец Гил Офарим обвинил сотрудника одной из гостиниц Лейпцига в антисемитизме, но сам оказался на скамье подсудимых по обвинению в клевете.

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Рок-музыкант Гил Офарим перед началом процесса в Лейпциге
Рок-музыкант Гил Офарим перед началом процесса в ЛейпцигеФото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Судебный процесс по делу известного немецкого рок-музыканта еврейского происхождения Гила Офарима, начавшийся во вторник, 7 ноября, в Лейпциге, вызвал большой общественный резонанс в Германии. Все 85 мест в зале суда были заняты еще за час до начала заседания, многие люди ждали у входа, пишет агентство dpa. Меры безопасности были усилены в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Два года назад Гил Офарим публично обвинил одного из сотрудников гостиницы The Westin Hotel в Лейпциге в антисемитизме. Музыкант выложил в Instagram ролик, в котором утверждал, что его отказались регистрировать до тех пор, пока он не снимет с шеи цепочку с кулоном в виде шестиконечной звезды Давида - древнего иудейского символа. По словам Офарима, он простоял у стойки почти 50 минут, тогда как другие гости отеля беспрепятственно проходили регистрацию.

Эта публикация получила в ФРГ широкий отклик и поначалу привела к многочисленным выражениям солидарности с Офаримом. Однако сотрудник отеля не согласился с этими обвинениями и подал на рок-певца заявление о клевете. Прокуратура провела расследование, которое не подтвердило слова Гила Офарима. По версии следствия, кулон со звездой Давида находился под рубашкой музыканта, так что сотрудник отеля не мог его увидеть.

Первоначальное разбирательство в отношении работника отеля прекращено, теперь он выступает в качестве соистца. Для рассмотрения дела Офарима суд назначил десять судебных заседаний до 7 декабря.

По словам адвоката Александера Штевенса (Alexander Stevens), представляющего интересы певца, речь идет о классическом случае "слово против слова". Штевенс утверждает, что речь идет "не о звезде Давида, а о дискриминации", и подчеркивает, что издевательства и дискриминацию часто бывает трудно доказать.

Сам певец продолжает настаивать на своей версии произошедшего. "Я знаю, что со мной произошло. Дело было не в сотруднике, а в антисемитизме", - заявил Офарим в интервью еженедельнику Welt am Sonntag. В случае признания виновным музыканта могут приговорить к денежному штрафу либо даже лишению свободы на срок до пяти лет.

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