 Глава военной контрразведки Германии Кристоф Грамм ушел в отставку | Новости из Германии о Германии | DW | 24.09.2020

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Германия

Глава военной контрразведки Германии Кристоф Грамм ушел в отставку

Минобороны ФРГ объявило, что Кристоф Грамм уходит с должности "по обоюдному согласию сторон". В то же время СМИ сообщают, что отставка Грамма вызвана провалами MAD в деле выявления правых экстремистов в бундесвере.

Кристоф Грамм

Руководитель Службы военной контрразведки Германии (Militärischer Abschirmdienst,  MAD) Кристоф Грамм (Christof Gramm) уходит с этой должности. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) "с согласия Грамма" решила, что он будет освобожден от обязанностей главы MAD в октябре, так как "новый этап в борьбе против экстремистских тенденций в бундесвере и в деле модернизации MAD требуют дополнительных усилий и динамики", сообщило министерство обороны ФРГ в четверг, 24 сентября.

Между тем сразу несколько немецких СМИ сообщили, что отставка Грамма вызвана провалами MAD в деле выявления правых экстремистов среди военнослужащих бундесвера. По информации журнала Der Spiegel, Крамп-Карренбауэр в четверг прибыла в штаб-квартиру MAD в Кельне, где провела длительную беседу с Кристофом Граммом. Вопрос о преемнике Грамма будет решен в ближайшее время.

Правые экстремисты в бундесвере

62-летний Кристоф Грамм возглавлял MAD с января 2015 года. В заявлении Минобороны ФРГ подчеркивается, что MAD играет весьма важную роль в борьбе с правым экстремизмом в бундесвере. В задачи германской военной контрразведки входит своевременное распознавание экстремистских тенденций в немецкой армии, а также выявление и разоблачение конкретных лиц и созданных ими структур.

В последнее время сообщалось об участившихся случаях предполагаемого правого экстремизма в вооруженных силах ФРГ. По данным Der Spiegel, MAD значительно расширил проводимые расследования: в настоящее время военная контрразведка расследует более 700 случаев предполагаемого правого экстремизма в бундесвере.

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  • План дежурства служебных собак

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  • Электронно-вычислительный центр

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    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

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    "Ночью шпионы спят"

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    Автор: Ефим Шуман


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