В Германии расследуют новые случаи правого экстремизма в полиции

В земле Северный Рейн - Вестфалия прошли масштабные обыски по делу о распространении полицейскими ксенофобских материалов в интернет-чатах. Десять сотрудников полиции отстранены от службы.
Десять полицейских из германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия были отстранены от службы в связи с подозрением в наличии у них правоэкстремистских взглядов. Об этом сообщил во вторник, 24 ноября, на пресс-конференции в Дюссельдорфе глава земельного МВД Херберт Ройль (Herbert Reul).
Отстраненные сотрудники полиции состояли в WhatsApp-чате под названием Kunta Kinte, посвященном игре в кегли. При этом в чате публиковались материалы, которые Ройль описал как "в высшей степени ксенофобские и унижающие человеческое достоинство". На одной из фотографий в чате были изображены скамейки из пивной, поставленные в форме свастики. На другой ту же символику изображали сложенные определенным образом патроны из табельного оружия.
Еще один коллаж изображал оптический прицел, направленный на мужчину арабской внешности. Подпись под фото гласила: "Этот человек находится в центре нашего внимания". Другие материалы были связаны с террористическим нападением на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч, во время которого был убит 51 человек.
В ходе расследования по делу об экстремизме в рядах полиции утром 24 ноября 160 полицейских провели обыски жилых помещений в ряде городов земли Северный Рейн - Вестфалия, а также рабочих кабинетов в полицейском управлении в Эссене. Было конфисковано большое количество цифровых носителей данных.
Это уже не первый случай, связанный с ксенофобией в рядах полиции Германии. Число сотрудников органов безопасности, в отношении которых ведутся подобные расследования, по словам Херберта Ройля, на сегодня составляет 191 человек. На десятерых сотрудников полиции, общавшихся в чате Kunta Kinte, удалось выйти именно благодаря анализу данных мобильного телефона одного из полицейских, против которого уже ведется расследование.
О первом WhatsApp-чате, где сотрудники полиции распространяли ксенофобские материалы, стало известно в сентябре 2020 года. Скандал всплыл на поверхность совершенно случайно, в ходе расследования в отношении 32-летнего полицейского из Эссена, которого подозревали в передаче служебной информации журналисту. В его личном мобильном телефоне, конфискованном в августе, обнаружили пять чат-групп в мессенджере WhatsApp, в которых участвовали 28 его коллег. 14 из них активно распространяли правоэкстремистские материалы.
Сами чат-группы были созданы с 2012 по 2015 год. В них следователи обнаружили 126 фотографий и коллажей с изображением Адольфа Гитлера, нацистской символики, военных знамен "третьего рейха", а также фиктивное изображение беженца в газовой камере концлагеря.
Все 29 полицейских, связанных с этим скандалом, были временно отстранены от службы. Против них начаты дисциплинарные процедуры. Кроме того, в отношении 11 из них было инициировано уголовное расследование по подозрению в разжигании ненависти.
В июле 2020 года в федеральной земле Гессен в ходе расследования по делу о рассылке писем с угрозами со стороны правых экстремистов в адрес политиков и журналистов следователи вышли на чат-группу полицейских, обменивавшихся правоэкстремистскими материалами.
В Баден-Вюртемберге в феврале нынешнего года было начато расследование по такому же поводу в отношении семи курсантов полицейской школы. В Баварии в прошлом году была обнаружена чат-группа полицейских, в которой распространялись ксенофобские высказывания о мусульманах.
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