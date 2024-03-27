В ФРГ предъявили обвинения по экспорту турбин Siemens в Крым

Прокуратура Гамбурга полагает, что четверо граждан ФРГ и один гражданин Франции и Швейцарии знали, что турбины, заказанные для Тамани, в обход санкций отправятся в Крым.

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение пятерым лицам, причастным, по ее мнению, к осуществленному в нарушение санкций экспорту газовых турбин Siemens на аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом пишут немецкая газета WirtschaftsWoche и информагентство dpa в среду, 27 марта.

Указывается, что среди обвиняемых - четыре немца и один мужчина с гражданством Франции и Швейцарии, в том числе один действующий сотрудник компании Siemens. По данным прокуратуры, турбины на сумму 111 млн евро в период между ноябрем 2015 и январем 2016 года были отправлены из порта Гамбурга в Санкт-Петербург. Официально было заявлено, что они будут использованы в Тамани на юге России, однако позже выяснилось, что турбины были установлены на электростанциях в Севастополе и Симферополе и служили энергообеспечению Крыма. Прокуратура Гамбурга полагает, что обвиняемые знали о намерении установить турбины в Крыму в обход санкций.

По мнению прокуратуры, обвиняемые действовали с намерением "получить косвенную прибыль от продажи газовых турбин, а также от перспективы заключения контракта на обслуживание проданных газовых турбин через переменные компоненты заработной платы", отмечает WirtschaftsWoche .

Siemens отрицает, что в компании знали о намерении обойти санкции

Издание напоминает о заявлениях концерна Siemens, что в нем не знали о намерении установить турбины на электростанциях в Крыму и возражали против транспортировки их на аннексированный Россией полуостров. Как утверждают в компании, ее ввел в заблуждение российский заказчик - компания "Технопромэкспорт". По словам представителя Siemens AG, в компании узнали лишь в 2016 и 2017 годах, что несколько из заказанных для использования в Тамани в Краснодарском крае РФ турбин "были перемещены в Крым российским партнером по договору без согласия и знания об этом компании Siemens".

В свою очередь агентство dpa указывает, что, по словам официального представителя Siemens, все пятеро обвиняемых свою вину отрицают.

В период, когда произошел обход санкций, подразделение Siemens Gas Turbine Technologies, занимающееся газовыми турбинами и представляющее собой совместное предприятие с российской компанией Power Machines, относилось к акционерному обществу Siemens AG. В этом акционерном обществе до сегодняшнего дня работает один из обвиняемых. Позже подразделение Siemens Gas Turbine Technologies вошло в отделившийся концерн Siemens Energy, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину оно было продано.

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