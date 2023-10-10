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В ЕС в 2023 году могут подать 1 млн прошений об убежище

Сергей Ромашенко
10 октября 2023 г.

Уже на начало октября 2023 года в ЕС зарегистрировано более 801 тысячи ходатайств о предоставлении статуса беженцев. Наибольший прирост мигрантов зафиксирован в Латвии, Эстонии и Германии, сообщает Die Welt.

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Прибытие новых нелегальных мигрантов в Италию
Прибытие новых нелегальных мигрантов в ИталиюФото: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS

Количество прошений об убежище, поданных в 27 странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии в 2023 году, по всей видимости, превысит один миллион, сообщила во вторник, 10 октября, газета Die Welt со ссылкой на данные Европейского агентства по делам беженцев (EUAA), полученные из конфиденциального доклада Еврокомиссии.

Согласно этим данным, с начала текущего года по октябрь в этих странах было зарегистрировано 801 459 ходатайств о предоставлении статуса беженцев. Это самый высокий показатель за аналогичный период с 2016 года. 

Лидеры по приросту числа мигрантов - Латвия, Эстония и ФРГ

Наибольший прирост количества ходатайств об убежище зафиксирован в Латвии (+168 процентов), и Эстонии (+119 процентов) из-за массового наплыва нелегальных мигрантов на фоне войны России против Украины.

На третьем месте находится Германия. Здесь отмечен прирост в годовом исчислении на уровне 74 процентов. В то же время во Франции количество ходатайств увеличилось вдвое меньше - на 37 процентов, а в Италии - на 63 процента.

По данным EUAA, в Германии почти каждое третье прошение поступает от граждан Сирии (27 процентов). На втором месте находятся претенденты из Афганистана (17 процентов), а на третьем -  из Турции (16 процентов). 

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