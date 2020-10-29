 В Эльбу выпустили 450 тысяч маленьких угрей (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В Эльбу выпустили 450 тысяч маленьких угрей (фото)

Гурманы-толстосумы готовы платить по 1000 евро за килограмм таких мальков. Но эта партия весом в полтора центнера не предназначалась для удовлетворения кулинарных потребностей.

Блеккеде

Сейчас их длина составляет всего шесть-семь миллиметров. Взрослые речные угри могут достигать двухметровой длины и набирать до четырех килограммов веса.

Блеккеде • Почти прозрачных мальков речного угря немцы называют угрями стеклянными (Glasaale). Примерно 450 тысяч таких крошечных рыбок сейчас в очередной раз выпустили в разных местах в Эльбу и притоки этой более чем 1100-километовой реки. Фотографии информационного агентства dpa сделаны около города Блеккеде.

К осуществлению экологической программы по сохранению популяции угрей в Нижней Саксонии приступили более 15 лет назад. Заметно уменьшаться она начала в середине 1980-х годов по самым разным причинам - в частности, вследствие изменения земного климата, строительства разных новых гидротехнических сооружений, попадания вредных веществ в реки, распространения рыбных паразитов, увеличения числа бакланов и рыбной ловли. Сейчас качество воды в Эльбе значительно улучшилось и она считается хорошим местом для роста и развития угрей.

Маленькие угри для большой Эльбы. Фотографии  

Блеккеде

Перед выпуском в Эльбу специалисты выборочно проверяют мальков - измеряют и взвешивают

Блеккеде

В реках угри живут от девяти до двенадцати лет. Позже мигрируют обратно в море, чтобы уйти на нерест, после чего погибают

Блеккеде

Новые обитатели Эльбы

Выловили этих мальков на атлантическом побережье Франции, Испании и Великобритании в местах впадения рек в океан - по пути из моря в пресные воды. Доставили в Германию в специальных боксах с охлажденной водой. Общий вес рыбок, которых выпустили в Эльбу в этом году, составил почти 150 килограммов. При этом вес каждой по отдельности составляет в среднем всего около 0,3 грамма. Вся акция обошлась примерно в 40 тысяч евро.

Долгий путь речных угрей

Потомство угрей, выросших в Эльбе, должно вернуться сюда обратно. До сих пор считалось, что взрослые угри мечут икру на большой глубине только в Саргассовом море - между Флоридой и Бермудскими островами. Появившиеся там мальки затем попадают к берегам Европы с течением Гольфстрим, на что уходит два-три года. Согласно новым исследованиям, в качестве еще одного такого места могут рассматриваться воды в районе Срединно-Атлантического хребта, что примерно вдове ближе к побережью Европы.

Мальки речных угрей - деликатес и контрабанда

Отметим также, что мальки угрей считаются деликатесом - например, ангулас в Испании, где вылов официально разрешен. Килограмм может стоить 700-800 евро, но и более высокие цены - не редкость. Спросом они также пользуются в азиатских странах. Несколько лет назад контрабандную партию живых мальков из Европы конфисковала немецкая таможня в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Как мы сообщали, задержанных бэби-угрей тогда выпустили в Рейн.

Смотрите также: 

  • Удильщик

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Удильщик

    Красная рыбка-удильщик Gigantactis vanhoeffeni из семейства длиннощуповых (лат. Gigantactinidae) обладает длинным светящимся спинным плавником -"удочкой". Так, светящийся щуп помогает глубоководному хищнику охотиться.

  • Зеленоглазая каракатица

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Зеленоглазая каракатица

    Род Sepia отличается многообразием видов. Каракатица (лат. Sepiida) считается одним из самых умных глубоководных обитателей планеты. У нее имеется сразу три сердца, она умеет пускать "пыль" (точнее, чернильное облако) в глаза противнику. Моллюски - обладатели "голубых кровей". Их кровь действительно зеленовато-синего оттенка, а тело способно принимать любую окраску.

  • Спиральный червь

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Спиральный червь

    Спиральный перистый червь Bispira species из отряда трубчатых - обитатель коралловых рифов, в которых он охотно обустраивается. Великолепную светящуюся корону червь, в случае опасности, может сбросить, а затем отрастить снова.

  • Изящный ящероголов

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Изящный ящероголов

    Saurida gracilis - рыба, напоминающая ящерицу. Она способна жить даже в глубоководье, где поджидает свою добычу, а затем ловко настигает ее. Активен изящный ящероголов (именно так он и называется), режде всего, ночью, и способность светиться, отсутствующая у собратьев на мелководье, появляется тоже в это время.

  • Сальпы

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Сальпы

    Salpidae или сальпы - морские существа, обитающие, главным образом, в поверхностных водах океанов. Они достигают иногда размера 8 сантиметров, питаются, в основном, планктоном и способны светиться за счет симбиотических бактерий.

  • Иглорот

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Иглорот

    Этот устрашающего вида представитель стомиевых (лат. Photostomias Idiacanthus) напоминает дракона. Хищник иглорот, поедающий мелких рыб и планктонных рачков, обладает необычными органами, расположенными за "глазами", которые излучают красные световые сигналы, совершенно не типичные для обитателей водных стихий.

  • Каракатицевидный кальмар

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Каракатицевидный кальмар

    Светящиеся органы у глубоководного кальмара Sepioteuthis lessoniana – его многочисленные голубоватые точки на теле. Таких у него может быть около двухсот. В период брачных игр кальмар способен светиться особенно интенсивно.

  • Гребневики

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Гребневики

    Медузы-гребневики, как и многие родственные им виды, обитающие в глубоководье, светятся в темноте. Медуза - хищница. На снимке: вид Bougainvillia britannica, обнаруженный в Северном море.

  • Адский вампир

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Адский вампир

    Vampyroteuthis infernalis объединает признаки кальмара и осьминога и относится к единственному отряду моллюсков, способных жить на глубине до 1000 метров в так называемой зоне кислородного минимума. Для дезориентации врага этот сравнительно небольшой моллюск с огромными глазами умеет производить биолюминесцентные вспышки света, контролируя их длительность и интенсивность.

  • Миктофовые

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Светящиеся анчоусы

    Небольшие рыбки с крупной головой относятся к одному из самых многочисленных семейств глубоководных рыб Myctophidae - миктофовым. Эти рыбки, которых еще называют светящимися анчоусами, обладают светящимися органами, которые испускают синий, зеленый или желтоватый свет. Это результат химических реакций в окологлазных клетках-фотоцитах. А прикрыв веки, рыбки тут же становятся невидимыми.

  • Бородавчатый удильщик

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Бородавчатый удильщик

    Еще один яркий представитель отряда удильщиков Antennarius maculatus "украшен" бородавками. Обитателя умеренно теплых вод можно назвать образцом маскировки. Он отлично подстраивается под разноцветный подводный мир коралловых рифов.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

100 тысяч евро в год на спасение речных угрей

Можно подумать, что это просто фотография озера в тумане, но перед нами - акция по сохранению популяции европейских угрей.  

В Германии строят забор для селедки за 500 тысяч евро

Единственный в Европе прибрежный загон для ловли сельди сохранился около немецкого города Каппельна на Балтийском море. Сейчас пришло время его обновить.  

Осетрина и черная икра - из немецких прудов

Почему немецкий рыбхоз в Мекленбурге перешел на выращивание сибирских осетров?  

Что делают немцы, чтобы вернуть в реки лосося

Когда-то, очень-очень давно, лосось считался в Германии едой для бедных - так много его здесь водилось, но потом исчез из немецких рек и озер.  

Морские лисицы возвращаются к немецким берегам

Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.  

Вести с прудов: 50 тысяч карпов - к праздничному столу

Сегодня у нас - вести с немецких полей, вернее - с рыбных прудов, где как раз начался сезон ловли карпов к рождественско-новогоднему сезону.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Летающие рыбы  

Самое рыбное место Гамбурга  

Мусорная свалка - море  

Также по теме

BdT Lachsbesatz in der Nuthe

Что делают немцы, чтобы вернуть в реки лосося (фото) 29.10.2020

Когда-то, очень-очень давно, лосось считался в Германии едой для бедных - так много его здесь водилось, но потом исчез из немецких рек и озер.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Как живут евреи в Германии?

Фоторабота Боаза Арада (Boaz Arad) вошла в десятку лучших

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW