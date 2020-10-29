В Эльбу выпустили 450 тысяч маленьких угрей (фото)

Блеккеде • Почти прозрачных мальков речного угря немцы называют угрями стеклянными (Glasaale). Примерно 450 тысяч таких крошечных рыбок сейчас в очередной раз выпустили в разных местах в Эльбу и притоки этой более чем 1100-километовой реки. Фотографии информационного агентства dpa сделаны около города Блеккеде.

К осуществлению экологической программы по сохранению популяции угрей в Нижней Саксонии приступили более 15 лет назад. Заметно уменьшаться она начала в середине 1980-х годов по самым разным причинам - в частности, вследствие изменения земного климата, строительства разных новых гидротехнических сооружений, попадания вредных веществ в реки, распространения рыбных паразитов, увеличения числа бакланов и рыбной ловли. Сейчас качество воды в Эльбе значительно улучшилось и она считается хорошим местом для роста и развития угрей.

Маленькие угри для большой Эльбы. Фотографии

Перед выпуском в Эльбу специалисты выборочно проверяют мальков - измеряют и взвешивают

В реках угри живут от девяти до двенадцати лет. Позже мигрируют обратно в море, чтобы уйти на нерест, после чего погибают

Новые обитатели Эльбы

Выловили этих мальков на атлантическом побережье Франции, Испании и Великобритании в местах впадения рек в океан - по пути из моря в пресные воды. Доставили в Германию в специальных боксах с охлажденной водой. Общий вес рыбок, которых выпустили в Эльбу в этом году, составил почти 150 килограммов. При этом вес каждой по отдельности составляет в среднем всего около 0,3 грамма. Вся акция обошлась примерно в 40 тысяч евро.

Долгий путь речных угрей

Потомство угрей, выросших в Эльбе, должно вернуться сюда обратно. До сих пор считалось, что взрослые угри мечут икру на большой глубине только в Саргассовом море - между Флоридой и Бермудскими островами. Появившиеся там мальки затем попадают к берегам Европы с течением Гольфстрим, на что уходит два-три года. Согласно новым исследованиям, в качестве еще одного такого места могут рассматриваться воды в районе Срединно-Атлантического хребта, что примерно вдове ближе к побережью Европы.

Мальки речных угрей - деликатес и контрабанда

Отметим также, что мальки угрей считаются деликатесом - например, ангулас в Испании, где вылов официально разрешен. Килограмм может стоить 700-800 евро, но и более высокие цены - не редкость. Спросом они также пользуются в азиатских странах. Несколько лет назад контрабандную партию живых мальков из Европы конфисковала немецкая таможня в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Как мы сообщали, задержанных бэби-угрей тогда выпустили в Рейн.

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