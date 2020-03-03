В Чехии в результате торнадо погибли и пострадали более 200 человек

На юго-востоке Чехии в результате разрушительного торнадо в четверг, 24 июня, погибли как минимум несколько человек, сотни других получили травмы. "К сожалению, мы можем подтвердить, что есть погибшие, но мы пока не можем сообщить их точное число. Для оценок еще слишком рано, поскольку под завалами рухнувших домов остаются люди", - сказала представитель региональных экстренных служб.
При этом она отметила, что количество погибших, по всей видимости, измеряется однозначным числом, а получивших травмы - более 200 человек - от детей до стариков. По словам представителя, торнадо оставил за собой след опустошения и сравнял с землей целые дома в районе Годонина возле чешско-словацкой границы.
Крупные разрушения
На видеозаписях, выложенных в интернете, можно видеть разрушенные дома и автомобили, вырванные с корнем деревья и горящие леса и постройки. На регион также обрушился град, размеры градин были сравнимы с теннисными мячами.
Мэр городка Грушки сообщил, что торнадо сравнял с землей половину этого населенного пункта. Во многих районах Чехии возникли перебои с подачей электроэнергии. Поваленные деревья заблокировали центральную автомагистраль, связывающую Прагу и столицу Словакии Братиславу. "Это ад на земле", - сказал губернатор региона Ян Гролих в ходе визита в пострадавшие районы.
Из-за пронесшегося над Чехией урагана глава правительства страны Андрей Бабиш после участия в саммите Евросоюза был вынужден остаться в Брюсселе, поскольку посадка самолета в Праге была слишком рискованной.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Тайфун "Хайян"
Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Тропические циклоны
Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
"Кольца змеи"
Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Глаз бури
В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Под ударом стихии
Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Торнадо
В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
География
Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.
Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина