 В Чехии в результате торнадо погибли и пострадали более 200 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2021

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Европа

В Чехии в результате торнадо погибли и пострадали более 200 человек

Количество погибших измеряется, очевидно, однозначным числом, однако пострадавших - сотни, сообщили местные власти. Мощный торнадо опустошил целую область вокруг города Годонин.

Торнадо в Чехии

Торнадо в Чехии

На юго-востоке Чехии в результате разрушительного торнадо в четверг, 24 июня, погибли как минимум несколько человек, сотни других получили травмы. "К сожалению, мы можем подтвердить, что есть погибшие, но мы пока не можем сообщить их точное число. Для оценок еще слишком рано, поскольку под завалами рухнувших домов остаются люди", - сказала представитель региональных экстренных служб.

При этом она отметила, что количество погибших, по всей видимости, измеряется однозначным числом, а получивших травмы - более 200 человек - от детей до стариков. По словам представителя, торнадо оставил за собой след опустошения и сравнял с землей целые дома в районе Годонина возле чешско-словацкой границы.

Крупные разрушения

На видеозаписях, выложенных в интернете, можно видеть разрушенные дома и автомобили, вырванные с корнем деревья и горящие леса и постройки. На регион также обрушился град, размеры градин были сравнимы с теннисными мячами.

Мэр городка Грушки сообщил, что торнадо сравнял с землей половину этого населенного пункта. Во многих районах Чехии возникли перебои с подачей электроэнергии. Поваленные деревья заблокировали центральную автомагистраль, связывающую Прагу и столицу Словакии Братиславу. "Это ад на земле", - сказал губернатор региона Ян Гролих в ходе визита в пострадавшие районы.

Из-за пронесшегося над Чехией урагана глава правительства страны Андрей Бабиш после участия в саммите Евросоюза был вынужден остаться в Брюсселе, поскольку посадка самолета в Праге была слишком рискованной.

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  • торнадо

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  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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