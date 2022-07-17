 В Будапеште прошли многочисленные акции протеста | Новости из Германии о Европе | DW | 17.07.2022

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Европа

В Будапеште прошли многочисленные акции протеста

Митингующие вышли на улицы столицы Венгрии по призыву бывшего кандидата от оппозиции и выступили против мер экономии и налоговых преобразований.

Протесты в Венгрии

Протесты в Венгрии (фото из архива)

Тысячи жителей Венгрии вышли на улицы Будапешта с протестом против мер жесткой экономии и новых налоговых преобразований, введенных правительством под руководством премьер-министра Виктора Орбана. Акция состоялась в субботу, 16 июля. Демонстранты откликнулись на призыв бывшего кандидата от оппозиции Петера Марки-Заи, потерпевшего неудачу на выборах в парламент Венгрии в апреле.

Митингующие на время оккупировали  мост Маргит через Дунай, а также прошли шествием по нескольким бульварам города. Акции протеста имели место и в предыдущие дни.

Налоговая реформа

Недовольство демонстрантов вызывает налоговая реформа, принятая в Венгрии в ускоренном порядке. Условия для подпадания под налог для компаний с низкой ставкой налогообложения с сентября будут ужесточены настолько, что большинство из примерно 450 тысяч человек, которых затронут изменения, будут вынуждены увеличить выплаты. По мнению ряда экспертов, меры нацелены, в первую очередь, на предпринимателей, самозанятых и представителей интеллигенции. Под нововведения не подпадут только индивидуальные предприниматели, выставляющие счета-фактуры исключительно частным лицам, а также таксисты.

Выборы в парламент Венгрии

На выборах, проходивших на фоне полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину, глава венгерского правительства 3 апреля добился пятого по счету и четвертого подряд срока во главе кабинета министров. В своем видеообращении к избирателям накануне выборов Виктор Орбан обвинил оппозицию в намерении вмешаться в войну в Украине. "Левые заключили с украинцами пакт, и если они победят, то затянут Венгрию в войну", - утверждал премьер. Никаких доказательств существования такого пакта политик, однако, не привел.

В оппозиционный блок входили не только левые и социал-демократические партии, но также "зеленые", либеральные и правоконсервативные силы. Лидер блока - 50-летний беспартийный консерватор и убежденный католик Петер Марки-Заи - ставил в вину Виктору Орбану дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Марки-Заи, Орбан лишь скрепя сердце осудил российскую агрессию в Украине. На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля Петер Марки-Заи обвинил Орбана в "государственной измене" за его тесные связи с Москвой. 

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  • Сирийские беженцы пытаются пешком перейти границу Сербии с Венгрией.

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    По заброшенной железной дороге

    Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

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    В отчаянии на рельсы

    Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

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    Пешком в Австрию

    Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

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    Меркель как символ надежды

    Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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