 В Бельгии задержаны главари европейского наркокартеля | Новости из Германии о Германии | DW | 21.12.2020

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Германия

В Бельгии задержаны главари европейского наркокартеля

Наркокартелем руководили гражданин Албании и гражданин Латвии. Они координировали поставку кокаина из Эквадора в Германию.

Пакет с кокаином

Пакет с кокаином

 

В Европе, благодаря сотрудничеству правоохранительных органов в Бельгии и Баварии, разгромлен европейский наркокартель, который занимался поставкой кокаина из Южной Америки в Германию. На минувшей неделе бельгийские полицейские задержали в Антверпене и Брюсселе 17 подозреваемых, сообщило в понедельник, 21 декабря, баварское земельное ведомство по уголовным делам.

Среди задержанных - 34-летний гражданин Албании и 35-летний гражданин Латвии, которые, по данным следствия, не только возглавляли общеевропейскую преступную группировку, но и являлись связующими звеньями между южноамериканскими наркокартелями и скупщиками кокаина в Европе. В ходе масштабной полицейской операции 15 и 16 декабря было также конфисковано несколько сотен тысяч евро и 187 килограммов кокаина.

Расследование началось после обнаружения почти 200 килограммов кокаина в десяти баварских супермаркетах в 2017 году. Полиция тогда нашла наркотики в коробках для бананов. В ходе следствия выяснилось, что преступники переправляли кокаин из Эквадора в Германию в коробках для бананов морским путем. Из порта Гамбурга груз транспортировали на фурах в парники для дозревания. Преступники вламывались туда и забирали кокаин из коробок для бананов. В 2018 году в рамках этого дела было осуждено 18 человек.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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