В Бельгии задержали чеченцев, подозреваемых в планах теракта

Полиция Бельгии задержала семерых человек, большинство из которых - выходцы из Чечни. Их подозревают в поддержке ИГ.

В Бельгии задержаны семь человек, подозреваемых в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и планировании теракта, заявила прокуратура страны в четверг, 4 мая.

По данным бельгийских СМИ, почти все задержанные - выходцы из Чечни, у троих из них имеется бельгийское гражданство. "Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой задержанных.

"Точная цель планируемой атаки пока не определена", - заявила прокуратура страны. По предварительной информации, подозреваемые намеревались "атаковать учреждение, расположенное в Бельгии", и "активно искали оружие", сообщил представитель федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс.

В рамках операции по задержанию подозреваемых полиция провела обыски по девяти адресам в нескольких городах на западе страны. "Возможные обвинения - покушение на террористическое убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта", - сообщила прокуратура.

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