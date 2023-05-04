В Бельгии задержали чеченцев, подозреваемых в планах теракта
Даниил Сотников
1 ч. назад
Полиция Бельгии задержала семерых человек, большинство из которых - выходцы из Чечни. Их подозревают в поддержке ИГ.
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В Бельгии задержаны семь человек, подозреваемых в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и планировании теракта, заявила прокуратура страны в четверг, 4 мая.
По данным бельгийских СМИ, почти все задержанные - выходцы из Чечни, у троих из них имеется бельгийское гражданство. "Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой задержанных.
"Точная цель планируемой атаки пока не определена", - заявила прокуратура страны. По предварительной информации, подозреваемые намеревались "атаковать учреждение, расположенное в Бельгии", и "активно искали оружие", сообщил представитель федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс.
В рамках операции по задержанию подозреваемых полиция провела обыски по девяти адресам в нескольких городах на западе страны. "Возможные обвинения - покушение на террористическое убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта", - сообщила прокуратура.
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