  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Полицейский в Бельгии
Полицейский в БельгииФото: EPA-EFE
ТерроризмБельгия

В Бельгии задержали чеченцев, подозреваемых в планах теракта

Даниил Сотников
1 ч. назад

Полиция Бельгии задержала семерых человек, большинство из которых - выходцы из Чечни. Их подозревают в поддержке ИГ.

https://p.dw.com/p/4QvcN

В Бельгии задержаны семь человек, подозреваемых в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и планировании теракта, заявила прокуратура страны в четверг, 4 мая.

По данным бельгийских СМИ, почти все задержанные - выходцы из Чечни, у троих из них имеется бельгийское гражданство. "Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой задержанных.

"Точная цель планируемой атаки пока не определена", - заявила прокуратура страны. По предварительной информации, подозреваемые намеревались "атаковать учреждение, расположенное в Бельгии", и "активно искали оружие", сообщил представитель федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс.

В рамках операции по задержанию подозреваемых полиция провела обыски по девяти адресам в нескольких городах на западе страны. "Возможные обвинения - покушение на террористическое убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта", - сообщила прокуратура.

Смотрите также:

Суд по терактам в Париже: что рассказывают выжившие

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, апрель 2023 года

Президент Турции объявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Президент Турции объявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Главарь "Исламского государства" Абу аль-Хусейн аль-Курейши был уничтожен в Сирии разведкой Турции, сообщил Эрдоган.
Политика1 мая 2023 г.
Абдельхамид Абауд

СМИ: Организатор терактов в Париже имел связи в Великобритании

СМИ: Организатор терактов в Париже имел связи в Великобритании

Контакты Абдельхамида Абауда тянутся в Бирмингем, утверждает The Wall Street Journal. Как минимум один из его сообщников ездил в Великобританию накануне парижских событий.
Терроризм5 декабря 2015 г.
external

Интервью с завербованным в России экс-боевиком ИГ (12.05.2016)

Интервью с завербованным в России экс-боевиком ИГ (12.05.2016)

Житель Таджикистана Бободжон Карабоев, завербованный боевиками ИГ в России, сбежал из "Исламского государства". В интервью DW он рассказал о пережитом ужасе и зверствах террористов.
Политика12 мая 2016 г.06:26 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте

День 435-й войны: Запад наращивает помощь Украине

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - полицейские с бумажкой "ордер на обыск" машут дубинками и говорят: "Закошмарили блогеров, теперь пойдем к режиссерам".

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

Задержание Жени Беркович: а потом пришли за режиссерами

Политика9 ч. назад
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

Почему Шрёдер проиграл суд и лишился пожизненного офиса

Почему Шрёдер проиграл суд и лишился пожизненного офиса

Политика10 ч. назад
Скриншот-пример сгенерированной при помощи ИИ фотографии якобы ареста Путина

Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом

Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом

Культура10 ч. назад
Министр экономики Германии Роберт Хабек (справа) и стаст-секретарь в его министерстве Патрик Грайхен (фото из архива)

Кумовство в Минэкономики ФРГ? В Германии разгорается скандал

Кумовство в Минэкономики ФРГ? В Германии разгорается скандал

Правовые основы государства11 ч. назад
Переполненная людьми улица в Нью-Дели

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

Общество14 ч. назад
Переполненные контейнеры с мусором

Избыточное потребление: немцам не хватает ресурсов планеты

Избыточное потребление: немцам не хватает ресурсов планеты

Природа и окружающая среда16 ч. назад
На главную страницу