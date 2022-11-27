В Бельгии после поражения сборной на ЧМ прошли беспорядки

Сборная Бельгии по футболу проиграла команде Марокко, после чего в Брюсселе и других городах начались массовые беспорядки.

В нескольких городах Бельгии, в том числе в столице Брюсселе в воскресенье, 27 ноября, произошли столкновения футбольных болельщиков с полицией после того, как на чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии проиграла команде Марокко со счетом 0:2.

По данным полиции, десятки человек устроили беспорядки в центре Брюсселя и напали на полицейских, которые в ответ применили водометы и слезоточивый газ. Аналогичные инциденты случились также в Льеже и Антверпене.

Еще до финального свистка "десятки людей", у некоторых из которых были скрыты лица, "искали возможность" начать стычки с полицией, сообщили бельгийские правоохранители. По данным AFP, люди в Брюсселе разбивали витрины, а также подожгли мусорные баки, электросамокаты и автомобиль. Отмечается, что столкновения начались в районах скопления марокканских болельщиков.

Для восстановления порядка были задействованы около сотни полицейских и вертолет, были закрыты некоторые станции метро и центральные улицы. Всего были задержаны около 11 человек. К вечеру беспорядки были прекращены, сообщил мэр Брюсселя.

Стычки с полицией прошли и в Нидерландах

В Льеже на востоке Бельгии около 50 человек напали на полицейский участок, разбили окна и повредили две полицейские машины. В ответ стражи порядка применили водомет. В Антверпене после аналогичных инцидентов было арестовано около десяти человек.

Беспорядки после матча прошли и в нескольких городах Нидерландов. Полиция Роттердама, Гааги, Амстердама и Утрехта применила дубинки для разгона бунтующих марокканских футбольных болельщиков, пишет AFP.

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