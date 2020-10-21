 В Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел в связи с акциями протеста | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел в связи с акциями протеста

В Беларуси открыты сотни дел по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве и порче имущества. Гособвинители ориентируют суды на вынесение максимально суровых наказаний участникам протестов против фальсификации выборов.

Задержание демонстранта в Минске

Задержание демонстранта в Минске

В Беларуси возбуждено уже более 400 уголовных дел в связи с акциями протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным данным, победу одержалАлександр Лукашенко. Об этом сообщил в четверг, 22 октября, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

"С 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, в связи с сопротивлением, насилием или угрозой его применения к сотруднику милиции, осквернением и порчей имущества, хулиганством", - написал Брылев в посте, размещенном в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Максимально суровые наказания

По словам чиновника, прокуроры направили в суды более 40 уголовных дел, ряду лиц уже вынесены приговоры, в том числе к лишению свободы. "Государственные обвинители с учетом обстоятельств преступлений ориентируют суды на вынесение максимально суровых мер наказания", - заявил Брылев.

Массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются уже третий месяц. В ходе жесткого подавления этих акций погибли несколько человек, тысячи других были задержаны и арестованы.

В Минске 22 октября прошла очередная протестная акция - "Марш людей с (не)ограниченными возможностями".

 

"Народный ультиматум"

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября предъявила Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

После президентских выборов 9 августа Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и в настоящее время находится в Литве. СК Беларуси объявил ее в межгосударственный розыск.

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:04

Беларусь: об ультиматуме, протестах, боевом оружии и санкциях ЕС против Лукашенко (13.10.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

О чем Меркель и Тихановская говорили на самом деле на встрече в Берлине. DW Новости  

Протесты в Беларуси: Лукашенко не дает журналистам говорить правду  

Также по теме

Weißrussland Polene Grenze Grenzposten (Symbolbild)

МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тысяч белорусов в Польшу и Украину 21.10.2020

Отток белорусов в соседние страны зафиксирован за два неполных месяца. МВД Беларуси не считает, что это связано с политическим кризисом в стране после президентских выборов 9 августа.

Belarus I Proteste in Minsk

В Беларуси вновь арестована баскетболистка Елена Левченко 15.10.2020

Известная белорусская спортсменка Левченко уже отбыла 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Она не вышла на свободу и задержана по другому эпизоду.

Belarus Minsk | Proteste | Amtseinführung Lukashenko

Дебаты в Европарламенте: Режим Лукашенко на грани отчаяния 20.10.2020

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что власти Беларуси начинают впадать в отчаяние, а терпение людей подходит к концу. В Европарламенте обсудили доклад об отношениях с Беларусью.

Реклама

Самые читаемые

Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно