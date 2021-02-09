В Минске прошли обыски у медиаменеджера Галины Малишевской

В Минске в среду, 10 февраля, прошли обыски в квартире медиаменеджера Галины Малишевской и журналиста, блогера, директора департамента по коммуникациям "Альфа-банка" Виктора Малишевского. Об этом рассказала в закрытой записи на Facebook Галина Малишевская. "Муж с утра не выходил на связь, сын тоже", - написала Малишевская.

"Я не в Минске, сегодня мне позвонили коллеги мужа, сказали, что он не вышел на работу", - рассказала Малишевская в интервью порталу Naviny. Ее подруга приехала в квартиру Малишевских, но ей не дали пройти сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Беларуси, которые были внутри.

Позднее Малишевский сообщил в Facebook, что он снова на свободе. Малишевская рассказала изданию БелаПАН, что обыски проходили в связи с ее сотрудничеством с "Пресс-клубом", пояснив, что она не знает, было ли что-то изъято.

Дело против "Пресс-клуба Беларусь"

"Пресс-клуб Беларусь" входит в международную сеть пресс-клубов, которые, среди прочего, проводят лекции и семинары для журналистов. В декабре 2020 года силовики пришли с обыском к программному директору "Пресс-клуба" Алле Шарко. Она и ряд других сотрудников "Пресс-клуба" проходят соучастниками по делу об уклонении от уплаты налогов, обвинение по которому предъявили известному белорусскому медиаменеджеру, основателю "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой.

В 2016 году Малишевский был победителем конкурса DW The Bobs в номинации "Лучший блог на русском языке" с проектом "Антижурналист". Галина Малишевская ранее сотрудничала с Академией DW.

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