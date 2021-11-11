В Беларуси "потепления" не будет. Как теперь вести бизнес?

Как развивать бизнес в стране, где нет доверия к государству? Этот вопрос стал одним из самых важных на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси. Эксперты постарались найти на него ответ.
Возможен ли в Беларуси бизнес, когда у белорусов при нынешней политической ситуации нет доверия к государству? Этот вопрос был одним из основных на дискуссиях в рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, которая проходит с 8 по 13 ноября в режиме онлайн. DW собрала мнения экспертов о рисках и возможностях в сфере бизнеса.
ИТ-предприниматель Максим Богрецов считает, что кризис - это вещь сезонная: "Многие начинали заниматься бизнесом в 1990-х. Казалось, время плохое. Сейчас задним числом люди смотрят на 1990-е, и кажется, что тогда надо было это делать". Тем не менее эксперт отмечает, что в 1990-е у нас была "вечная мерзлота, но намечалось потепление". А сейчас в Беларуси температура последние 1,5-2 года падает. И этот тренд очень важный.
"Надо понимать, что ты включаешься в ситуацию, когда ресурса будет становиться меньше. Может быть, для кого-то это станет новой возможностью. Например, кто-то будет уходить из страны, какие-то бизнесмены разорятся. Есть возможность на другом уровне зайти и что-то сделать", - говорит Богрецов. В любом случае, предприниматель считает важным тщательно прогнозировать любые риски, потому что все может быстро измениться в худшую сторону.
По мнению Богрецова, малый и средний бизнес сейчас в опасности, потому что высказывания о том, что надо подчинить ИП-шников и сделать жестче налоговое законодательство - это совершенно реальные риски. Невозможно зайти в бизнес, не прикидывая, что эти условия поменяются в худшую сторону. "И разговоры о том, что хороший бизнес - это тот, который привязан пуповиной к государству, - тоже плохой сигнал. Он говорит не об улучшении ситуации. Все это очень хорошо понимают", - подчеркивает он.
Учредительница минского Центра медиации и переговоров Лилия Власова считает, что если говорить о среднем и крупном бизнесе, то сейчас в Беларуси не самое благоприятное время для него. "Во-первых, четко существует черта, куда можешь войти. И есть риски, которые связаны с общим положением, когда законодательство размыто. И, соответственно, роль суда понятно какая. Для инвестиций во что-то серьезное, масштабное слишком много рисков", - убеждена эксперт.
При этом она отметила: несмотря на то, что суд не выполняет свои функции, люди продолжают в него обращаться. За первое полугодие 2021-го в экономический суд поступило 47 500 обращений. При этом судебные решения исполняются только примерно в 40 процентах случаев.
В то же время в Беларуси существует другой способ разрешения конфликтов - медиация. По мнению Лилии Власовой, за ней будущее. Медиация в нашей стране имеет хорошую правовую основу, но ею мало кто пользуется. А ведь это возможность договориться в любом месте и в любой форме во внесудебном порядке. 82-85 процентов договоренностей, достигнутых через медиацию, исполняются. Но бизнесмены пользуются этим способом очень редко: по данным Власовой, всего около 1000 случаев в год.
У многих стран есть своя ключевая отрасль, в которой достигается максимальная конкурентоспособность. Например, автомобилестроение в Германии и Италии. Административный директор исследовательского центра BEROC (Киев) Павел Данейко считает, что для Беларуси такой отраслью может стать приборостроение.
"Именно по той причине, что там сходятся и промышленные технологии, и ИТ-сектор. И как-то там комбинация новых решений может оказаться белорусской фишкой", - говорит эксперт.
Но, чтобы развивать это направление или любое другое, белорусский бизнес должен преодолеть ряд рисков. В первую очередь, отмечает Данейко, - построить безопасную систему функционирования: "Потому что существует масса политических, ковидных, новых рисков, таких как цифровизация, - и это все смешалось в клубок. Нужно выделять ключевые вызовы, и для каждого бизнеса это может быть разное звучание".
Соучредитель Исследовательской компании InComeln Ирина Юзвак считает, что одна из главных проблем для развития бизнеса и экономики в Беларуси - это отсутствие конкуренции и внутреннего ресурса. "Сегодня бизнес в стране находится на веслах ветшающего корабля, который швыряет, заливает волнами, его обстреливают со всех сторон. Внутри при этом никто не знает, что делать. Истерика, депрессия, еще и постоянное давление", - говорит Юзвак.
Как считает предпринимательница, всем, кто сейчас работает в Беларуси, надо определиться: хотят они продолжать, несмотря ни на что, или для них будет лучше не пожалеть денег на юриста и закрыть бизнес с наименьшими потерями. Тем, кто решит остаться, по ее совету, нужно избавиться от эмоциональной зависимости и сконцентрироваться на том, что можно сделать для бизнеса в данных обстоятельствах. Как вариант, пересидеть шторм, оценить возможности для развития, возможно, переделать бизнеса с помощью новых технологий. Минимум эмоций и отвлечений на внешние раздражители - такой рецепт восстановления ресурса от Ирины.
Эксперты отметили, что впервые в Беларуси существует тренд на выезд из страны такого масштаба. Переезжают не только люди, но и бизнесы. И стоит вопрос о том, что будет со специалистами внутри Беларуси. Максим Богрецов считает, что то, что сегодня происходит с белорусским образованием - это катастрофа для будущего бизнеса.
"Молодые люди и их родители хотят, чтобы ониучились в безопасной стране, где молодой человек не попадет под дубинку или его не загребут в армию. Мы построили систему социальных лифтов и образования, но она не коснулась всех. Если бы она коснулась всех, то ребята из глубинки в ОМОНе так себя бы не вели. Это наша проблема, наша вина отчасти, что мы не успели достроить систему социального лифта на уровне всей страны. Но сегодня этот лифт разрушается, и система образования разрушается", - рассуждает эксперт.
Причем одновременно с этим соседние страны переключают внимание на то, чтобы перетянуть к себе молодых специалистов. "Свобода нужна, доступ к рынкам нужен", - заключает бизнесмен. По его мнению, это базовые условия, чтобы учиться, делать ошибки, идти к созданию своего успешного продукта.
Смотрите также: