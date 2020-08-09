В Беларуси подменили версию сайта платформы "Голос"

В Беларуси неизвестные подменили сайт платформы "Голос", созданной для альтернативного подсчета голосов на выборах президента страны. Как сообщил в воскресенье, 9 августа, корреспондент DW в республике, при заходе на сайт по старой ссылке пользователь попадает на сайт-заглушку, которая просит оставить свой номер телефона.

Создатели платформы отреагировали на атаку, смогли поменять адрес и по-прежнему предлагают пользователям, а их на платформе более 1,1 млн, присылать фотографии бюллетеней.

7 августа Генпрокуратура предложила министерству связи и информатизации "при наличии технической возможности" рассмотреть вопрос об ограничении деятельности платформы в Беларуси. В действиях активистов правоохранители увидели нарушения правила, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. В свою очередь в "Голосе" опровергли обвинения в свой адрес. В заявлении, размещенном на сайте, указывается, что "платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является "теневым избиркомом", не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное - не призывает к массовым беспорядкам".

Атака из-за рубежа

На сайты беларуских государственных органов ведутся активные атаки из-за рубежа, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на генерального директора "Белтелекома" Юрия Петрученю. "Они очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было.", - заявил менеджер. По его словам, мощные кибератаки начались накануне президентских выборов и продолжаются до сих пор.

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