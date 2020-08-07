 Генпрокуратура Беларуси предлагает заблокировать платформу ″Голос″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.08.2020

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Беларусь

Генпрокуратура Беларуси предлагает заблокировать платформу "Голос"

Проект "Голос", предлагающий альтернативный подсчет голосов на выборах президента Беларуси, заявляет, что подвергся информационному давлению со стороны властей.

Минск

Генеральная прокуратура Беларуси усиливает давление на интернет-платформу "Голос", созданную для альтернативного подсчета голосов на выборах президента страны. Генпрокуратура предложила министерству связи и информатизации "при наличии технической возможности" рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта в Беларуси, заявила глава одного из отделов ведомства Марина Попова в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером 7 августа.

"Голос" призывает жителей Беларуси присылать фото избирательного бюллетеня в чат-бот. Ранее Генпрокуратура заявила в своем Telegram-канале, что эта инициатива противоречит правилу, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. За проведение таких "неправомерных" опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в размере до двадцати базовых величин (540 белорусских рублей), а юридическим лицам - до ста базовых величин (2700 белорусских рублей), заявили в генпрокуратуре.

В Минске

"Голос" отвергает обвинения

Между тем "Голос" утверждает, что подвергся "информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ". Цель платформы - реализация и защита конституционных прав граждан Беларуси по проведению честных выборов, отмечается в заявлении, размещенном на сайте "Голоса".

"Платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является "теневым избиркомом", не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное - не призывает в массовым беспорядкам", - говорится далее. Эти обвинения прозвучали в адрес "Голоса" от главы Центризбиркома 7 августа, поясняется в заявлении. При этом, по данным платформы, в системе зарегистрировались более 1 млн человек.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Досрочное голосование завершится вечером 8 августа.

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    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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