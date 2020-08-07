Генпрокупратура Беларуси пригрозила штрафами за фото бюллетеней в интернете

Глава ЦИК Беларуси Ермошина назвала платформу "Голос" "теневым Избиркомом", а генпрокуратура пригрозила штрафами гражданам, публикующим фото своих бюллетеней в интернете.
Генеральная прокуратура Беларуси в пятницу, 7 августа, раскритиковала мобильные платформы "Голос" и Zubr, призывающие граждан фотографировать их избирательные бюллетени и выкладывать эти фото в интернет.
По мнению генпрокуратуры, альтернативный подсчет голосов избирателей, который становится возможным благодаря подобным инициативам, идет вразрез с правилом, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси.
"Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации", - говорится в заявлении генпрокуратуры, опубликованном в ее Telegram-канале.
За проведение таких "неправомерных" опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в размере до двадцати базовых величин (540 белорусских рублей), а юридическим лицам - до ста базовых величин (2700 белорусских рублей), заявили в генпрокуратуре.
Ранее, 6 августа, глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что создание интернет-платформы "Голос" для электронного голосования направлено на организацию массовых беспорядков. Она назвала эту платформу "теневым Избиркомом", а также "вредным и преступным проектом", рекламируемым человеком, который является потенциальным гарантом Конституции - кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
Тем временем общественная инициатива по наблюдению за выборами в Беларуси "Честные люди" сообщила 7 августа, что за три дня досрочного голосования активистами было зафиксировано более пяти тысяч случаев нарушения избирательного законодательства.
Чаще всего эти нарушения были связаны с недопуском наблюдателей на участок, запретом на ознакомление с протоколами и несовпадением числа проголосовавших по подсчетам наблюдателя с официальными данными ЦИК, уточнили "Честные люди".
По данным инициативы, за три дня досрочного голосования на выборах президента, с 4 по 7 августа, в Беларуси было задержано 37 независимых наблюдателей.
Основной день голосования на выборах президента Беларуси - 9 августа 2020 года. Досрочное голосование завершится вечером 8 августа.
Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.
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