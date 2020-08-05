В Беларуси наблюдатели говорят о завышении явки в 1,5 раза

Официальные данные ЦИК Беларуси по явке в первый день досрочного голосования на выборах президента страны, 4 августа, могут быть завышены в полтора раза. Об этом сообщают независимые наблюдатели за выборами из инициативы "Честные люди" в четверг, 6 августа.

"Честные люди" проанализировали данные по 605 избирательным участкам из 5767 участков в стране. Суммарная явка по ним, согласно протоколам избирательных комиссий на 4 августа, составила 34 471 человек. В то же время наблюдатели, которые вели подсчет избирателей, входивших на участки, указывают, что в первый день досрочного голосования в нем приняли участие 22 149 граждан. "То есть в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели", - резюмируют в инициативе "Честные люди".

"Данные официальных протоколов не соответствуют действительности"

По мнению независимых наблюдателей, "есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности". Так, по оценке инициативы "Честные люди", на трех участках в Минске явка была завышена почти в восемь раз.

5 августа ЦИК Беларуси сообщил, что в первый день голосования на выборах президента явка избирателей по всей стране составила чуть менее 5 процентов (4,98%), за два дня - 12,75%.

Сенат США призвал Минск провести честные выборы

Тем временем Сенат США 6 августа единогласно принял резолюцию с призывом к проведению честных и прозрачных президентских выборов в Беларуси. "Сенат призывает Беларусь провести 9 августа 2020 года свободные, справедливые и инклюзивные президентские выборы, соответствующие международным стандартам и предусматривающие международный мониторинг выборов", - говорится в документе.

Кроме этого, сенаторы призвали Минск немедленно освободить оппозиционных претендентов на пост президента, в том числе супруга Светланы Тихановской Сергея Тихановского, экс-банкира Виктора Бабарико, а также оппозиционного политика Николая Статкевича. Мотивы их ареста названы в резолюции Сената политическими.

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