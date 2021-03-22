В Беларуси два летчика разбились в результате крушения боевого самолета

В районе города Барановичи (Брестская область) потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, оба летчика погибли. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службы Минобороны Беларуси.

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет и обнаружил техническую неисправность. "Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта", - добавили в министерстве. Летчики катапультировались, однако не смогли спастись. Других жертв нет. На месте работает комиссия Минобороны Беларуси.

Як-130 - модель, которую разработало российское опытно-конструкторское бюро имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi.

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