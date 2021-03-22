 В Беларуси два летчика разбились в результате крушения боевого самолета | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Беларуси два летчика разбились в результате крушения боевого самолета

Авиакатастрофа с Як-130 произошла близ города Барановичи во время учебно-тренировочного полета.

Як-130

Як-130 ВВС России (фото из архива)

В районе города Барановичи (Брестская область) потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, оба летчика погибли. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службы Минобороны Беларуси.  

В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет и обнаружил техническую неисправность. "Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта", - добавили в министерстве. Летчики катапультировались, однако не смогли спастись. Других жертв нет. На месте работает комиссия Минобороны Беларуси.

Як-130 - модель, которую разработало российское опытно-конструкторское бюро имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi.

Смотрите также:

  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 44:01

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом?

Аудио- и видеофайлы по теме

Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает  

Беларусь сегодня: очередной протест со смертельным исходом  

Также по теме

Russischer Kampfjet Sukhoi Su-30M2

Учебный центр или авиабаза: в чем суть военного сотрудничества РБ и РФ? 22.03.2021

Россия и Беларусь объявили о создании в Гродненской области учебного-боевого центра войск ВВС и ПВО. Что означает его появление для сотрудничества двух стран в военной сфере? DW - с оценками экспертов.

Minsk | Großdemonstration Opposition Anti Lukaschenko

Протесты в Беларуси: на улицы Минска вышли до 250 тысяч человек 23.08.2020

В Беларуси продолжаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 23 августа.

Реклама

Самые читаемые

На "Евровидении" Россия и Украина справились с челленджем полуфинала  

Тихановская связалась с главой Еврокомиссии из-за ситуации с Tut.by  

МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся  