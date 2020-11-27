В Баварии археологи нашли более 400 кг древнеримских вещиц (фото)

Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.
Аугсбург • Археологи в ходе раскопок на юге Германии обнаружили несколько сотен предметов времен Римской империи, в том числе 800 монет, оружие, инструменты и украшения. Общий вес найденного оценивается более чем в 400 килограммов. Это самая значительная находка на территории города за более чем 100 лет, утверждают специалисты.
Как сообщает информационное агентство dpa, речь идет о старейшем военном лагере римлян на территории нынешней Баварии. По монетам и остаткам керамики эксперты установили, что поселение появилось между 8 и 5 годами до новой эры.
Раскопки велись на территории закрывшегося некоторое время назад промышленного предприятия перед началом строительства здесь многоквартирных домов. Аугсбург относится к числу старейших городов Германии. Его история насчитывает свыше двух тысяч лет.
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