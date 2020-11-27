 В Баварии археологи нашли более 400 кг древнеримских вещиц (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.06.2021

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По Германии

В Баварии археологи нашли более 400 кг древнеримских вещиц (фото)

Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.

Масляная лампа с изображением римского бога Солнца

Масляная лампа с изображением римского бога Солнца

Аугсбург • Археологи в ходе раскопок на юге Германии обнаружили несколько сотен предметов времен Римской империи, в том числе 800 монет, оружие, инструменты и украшения. Общий вес найденного оценивается более чем в 400 килограммов. Это самая значительная находка на территории города за более чем 100 лет, утверждают специалисты.

Как сообщает информационное агентство dpa, речь идет о старейшем военном лагере римлян на территории нынешней Баварии. По монетам и остаткам керамики эксперты установили, что поселение появилось между 8 и 5 годами до новой эры.

Находки из Аугсбурга. Фотографии

Древнеримские застежка для одежды и шпилька для волос

Застежка для одежды и шпилька для волос

Фрагмент колокольчика в руках археолога Айлы Хег

Фрагмент колокольчика в руках археолога Айлы Хег (Ayla Heeg)

Монета с изображением первого римского императора Октавиана Августа

Монета с изображением императора Октавиана Августа

Раскопки велись на территории закрывшегося некоторое время назад промышленного предприятия перед началом строительства здесь многоквартирных домов. Аугсбург относится к числу старейших городов Германии. Его история насчитывает свыше двух тысяч лет.

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    Бронзовые браслеты, 1300-800 годы до н.э.

  • Серьги из бронзы и стекла, 600-475 годы до н.э.

    Модные штучки от античных ювелиров

    Серьги из бронзы и стекла, 600-475 годы до н.э.

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    Модные штучки от античных ювелиров

    Украшения, обнаруженные на месте княжеского погребения в Вальдальгесхайме. 330-320 годы до н.э.

    Автор: Татьяна Вайнман


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