В Баварии археологи нашли более 400 кг древнеримских вещиц (фото)

Аугсбург • Археологи в ходе раскопок на юге Германии обнаружили несколько сотен предметов времен Римской империи, в том числе 800 монет, оружие, инструменты и украшения. Общий вес найденного оценивается более чем в 400 килограммов. Это самая значительная находка на территории города за более чем 100 лет, утверждают специалисты.

Как сообщает информационное агентство dpa, речь идет о старейшем военном лагере римлян на территории нынешней Баварии. По монетам и остаткам керамики эксперты установили, что поселение появилось между 8 и 5 годами до новой эры.

Находки из Аугсбурга. Фотографии

Застежка для одежды и шпилька для волос

Фрагмент колокольчика в руках археолога Айлы Хег (Ayla Heeg)

Монета с изображением императора Октавиана Августа

Раскопки велись на территории закрывшегося некоторое время назад промышленного предприятия перед началом строительства здесь многоквартирных домов. Аугсбург относится к числу старейших городов Германии. Его история насчитывает свыше двух тысяч лет.

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