 В самом русском городе Германии модернизировали фуникулер (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В самом русском городе Германии модернизировали фуникулер (фото)

Этот фуникулер на самую высокую гору Шварцвальда построили в Баден-Бадене в 1913 году. Сейчас здесь завершили модернизацию технической достопримечательности - за восемь миллионов евро.

Новый вагон Фуникулера на гору Мерку в Баден-Бадене

Баден-Баден • В немецком Баден-Бадене, который исторически называют самым русским городом Германии, завершили модернизацию Фуникулера на гору Меркур (Merkurbergbahn). Как сообщает информационное агентство dpa, в целом на работы, занявшие четыре года, было потрачено почти восемь миллионов евро. Они были необходимы, чтобы продлить разрешение на эксплуатацию этого транспортного средства и технической достопримечательности. Осуществлено все было в соответствии с первоначальной сметой и в предусмотренные сроки.

Фуникулер на гору Меркур. Фотографии

Баден-Баден

Новые вагоны баден-баденского фуникулера

Баден-Баден

Так выглядели вагоны в 2013 году

Баден-Баден

Почтовая открытка 1937 года

Помимо замены электрического и другого оборудования, установки новых кассовых систем, оснащения более толстыми стальными канатами, фуникулер сделали безбарьерным - оборудовали рампами для инвалидных и детских колясок и предусмотрели для них место в вагонах. Сами новые вагоны удлинили примерно на метр и оснастили дополнительными системами вентиляции, чтобы препятствовать сильному нагреву воздуха в жаркие летние дни. Внешне же им постарались придать исторический облик - облицевали деревянными планками, как в начале прошлого века.

Баден-баденский фуникулер. Цифры и факты

Фуникулер, доставляющий пассажиров на самую высокую гору Шварцвальда - почти 670-метровый Меркур, был введен в эксплуатацию в 1913 году. Почти 370-метровую разницу в высоте и 1200-метровую дистанцию вагоны преодолевают всего за пять минут - на скорости до 30 километров в час. При этом уклон подъема составляет от 23 до 58 процентов.

В 2019 году этим транспортным средством воспользовалось около 280 тысяч человек. Новые вагоны рассчитаны на 38 пассажиров каждый, но во время пандемии максимальное число будет ограничено 20-ю. Точная дата, когда фуникулер снова заработает, пока неизвестна и зависит от уровня распространения коронавирусной инфекции в регионе.

 Смотрите также: 

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Долина Мюнстерталь (Münstertal) в Шварцвальде в середине октября.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    В немецком "Чернолесье" есть много загадочных мест. Одно из них находится около города Фуртвангена. Здесь в лесу можно увидеть старый бук с вросшей в него каменной фигурой Иисуса Христа - "Balzer Herrgott". Как и когда она попала сюда, точно не знает никто.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Церковь монастыря Святого Петра (Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald). Эту бенедиктинскую обитель основали здесь еще в XI веке. Барочный храм, дошедший до наших дней, был возведен в 1720-х годах.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Каждый год осенью недалеко от города Вальдсхут (Waldshut) в Шварцвальде проходит небольшой фестиваль соломенных скульптур. Название этой композиции - "Пенсионеры на скамейке".

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Гертельбахские водопады (Gertelbachfälle) в районе Бюлерталь. Перепад высоты этого ручья протяженностью всего 2,5 километра составляет около 330 метров.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Крестьянское подворье в окрестностях города Фуртвангена (Furtwangen) туманным осенним утром.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Зимний Шварцвальд - прекрасное место, чтобы покататься на лыжах, например, в окрестностях города Титизее-Нойштадт (Titisee-Neustadt).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такое зрелище можно наблюдать каждый Новый год в шварцвальдском городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen). Новогодние стрельбы здесь устраивают члены местного военно-исторического общества.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Водяная мельница в "Ведьмином ущелье" (Hexenlochmühle) - единственная в Шварцвальде такая мельница, оснащенная сразу двумя колесами. Находится между Санкт-Мергеном и Фуртвангеном.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии ищут лучший шварцвальдский торт

Одна вишенка на торте - хорошо! Много вишенок - еще лучше… Но все же секрет популярности этого рецепта кроется, скорее, в вишневом шнапсе и верном сочетании других ингредиентов.  

Фуникулер на водной тяге в Висбадене

Этот памятник технической истории исправно перевозит пассажиров почти уже 130 лет. Работает он на водяном балласте.  

Немецкие узкоколейки

Они и курортников по пляжам развозят, и альпинистов в горы доставляют, и по рудникам туристов катают.  

Совсем не по Шекспиру, или По Германии - на "Калибане"

В немецкой земле Нижняя Саксония есть восемь мест, где можно прокатиться на дрезине. Одна из таких дорог находится под Ганновером на территории бывшей шахты по добыче калийной соли.  

Самая русская аллея Германии

Лихтентальская аллея в Баден-Бадене была заложена более 350 лет назад. За время ее существования по улице уже успели пройтись сотни тысяч россиян.  

Как покоряли и обживали Цугшпитце - самую высокую гору Германии

27 августа исполняется 200 лет со дня первой экспедиции на Цугшпитце в 1820 году. По пути первых покорителей сильно покусали блохи, а на вершине застала врасплох гроза.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шварцвальд - дикая природа в сердце Германии  

Уникальная канатная дорога в Баварии  

Горная железная дорога Обервайсбах  

Также по теме

BdT Coronavirus - Bayern Wallfahrtskirche Sankt Coloman

В Германии названы самые красивые федеральные земли (фото) 27.03.2021

В Германии раскрыт очередной секрет Полишинеля. Внимание, спойлер! Самой красивой немецкой землей является… Бавария.

Deutschland BdT | Koblenz Aufbau Hochwasserschutzmauer

В Германии готовятся к зимним наводнениям (фото) 28.01.2021

К наводнениям в немецких городах готовятся заранее. В Кобленце уже установили металлические мобильные стены.

BdT Thyssenkrupp Testturm

Башня в Ротвайле - самая высокая смотровая площадка в Германии (фото) 08.08.2020

Эту 246-метровую башню в баден-вюртембергском Ротвайле несколько лет назад построил немецкий концерн Thyssenkrupp для тестирования скоростных лифтов.

Реклама