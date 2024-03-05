В Австрии за превышение скорости конфисковали автомобиль

Полиция Вены временно конфисковала у владельца автомобиль и водительские права за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Это первый случай после вступления в силу нового закона.

В Австрии впервые после вступления в силу нового закона был конфискован автомобиль за превышение скорости, сообщило Управление полиции федеральной земли Вена во вторник, 5 марта. 28-летний водитель, передвигавшийся со скоростью в 114 км/ч, был зафиксирован в центральном районе Вены в 22.30 4 марта. "Поскольку было установлено, что он превысил скорость более чем на 60 км/ч в населенном пункте, автомобиль был временно конфискован", - сообщается в пресс-релизе полиции.

Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 марта, конфискация автомобилей грозит водителям, которые превышают скоростной лимит на 80 км/ч в населенном пункте и на 90 км/ч - за пределами города. Одна из поправок закона о дорожном движении также допускает временную конфискацию машины при превышении скорости более чем на 60 км/ч.

Австрия борется с лихачами

В 2021 году в Австрии были значительно увеличены штрафы за нарушение ПДД. Так, водителям, превысившим скоростной лимит на 30 км/ч, грозит штраф не менее 150 евро. В случае повторных нарушений штраф может вырасти до 5000 тысяч евро, предупреждает общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

По австрийским законам допустимая скорость езды на легковом автомобиле в населенном пункте составляет 50 км/ч, за его пределами - 100 км/ч, на автобанах - 130 км/ч.

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