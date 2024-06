В Aurus, подаренном Путиным Киму, были детали из Южной Кореи

Многие детали в лимузине Aurus, который президент России Владимир Путин подарил во время своего визита в КНДР лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, были импортными, сообщило в пятницу, 28 июня, агентство Reuters. Компания Aurus Motors, производящая этот автомобиль, использует детали на миллионы долларов, ввозимые из государства, которое Ким назвал "основным врагом" своей страны - Южной Кореи. Это указывает на продолжающуюся зависимость России от западных технологий, отмечает Reuters.

С 2018 по 2023 годы для сборки автомобилей и мотоциклов Aurus, согласно таможенным записям, с которыми ознакомилось агентство, Россия получила из-за рубежа оборудование и комплектующие на сумму не менее 34 млн долларов. Из Южной Кореи были импортированы кузовные части автомобилей, датчики, программируемые контроллеры, выключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 млн долларов. Детали поступали также из Китая, Индии, Турции и стран ЕС.

Иностранные поставки для Aurus Motors продолжались и после полномасштабного вторжения России в Украину, при этом с февраля 2022 года было импортировано оборудования и деталей на сумму почти в 16 млн долларов, из них на 5 млн долларов из Южной Кореи. Aurus Motors и ее генеральный директор Андрей Панков не ответили на запросы Reuters по поводу использования иностранных деталей, в том числе из Южной Кореи, в автомобилях компании.

Фирмы из Южной Кореи - основные импортеры для Aurus

Компания Aurus запустила официальное производство в Татарстане в 2021 году. В 2024 году она планирует начать дополнительное производство в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota. В феврале 2024 года Aurus LLC была включена США в санкционный список.

Южнокорейские фирмы были среди крупнейших поставщиков для Aurus, включая производителя промышленного оборудования Kyungki Industrial Co, производителя кузовных деталей BYT CO LTD и поставщика аккумуляторов Enertech International Inc. Оборудование для российского автопроизводителя поставляли также итальянский производитель пластиковых деталей Industrie Ilpea Spa и гонконгская компания Rain Electronics

Официальный представитель Kyungki Industrial Co подтвердил, что компания поставляла детали Aurus LLC и продолжает это делать. Компания не беспокоится о возможных санкциях, сказал представитель, отказавшись предоставить дополнительные детали. Другие компании не ответили на запросы Reuters.

Aurus Senat, стилизованный в стиле ретро по образцу советского лимузина ЗИЛ, является официальным президентским автомобилем России и использовался Путиным на его президентских инаугурациях в 2018 и 2024 годах. Всего компания производит четыре модели автомобилей. Цены на них начинаются от 46,625 млн рублей. В 2023 году, по данным российского аналитического агентства Autostat, Aurus продал 107 автомобилей в России.