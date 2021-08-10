В английской Премьер-лиге усиливают борьбу с дискриминацией

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу объявило об усилении мер по борьбе с дискриминацией в сезоне 2021/22. Соответствующее заявление размещено во вторник, 10 августа, на сайте АПЛ.

"Клубы Премьер-лиги договорились о введении новых наказаний в масштабах всей лиги, включая отстранение для любого, уличенного в дискриминационном или оскорбительном поведении по отношению к любому сотруднику клуба, игроку, официальному представителю на игре, стюарду или болельщику, присутствующему на матче лиги", - говорится в документе.

Данные меры распространяются и на действия, совершенные в сети интернет. Санкции предполагают постоянный запрет на посещение не только матчей на стадионе клуба, который нарушители представляют или поддерживают, но и всех игр турнира.

АПЛ улучшит подготовку стюардов и выделила средства на обучение болельщиков

АПЛ будет расследовать каждый инцидент с помощью системы оповещений об оскорблениях, запущенной в июне 2020 года. Кроме того, предполагается тесное сотрудничество с полицией для выявления виновных.

В сезоне 2021/22 руководство лиги улучшит подготовку стюардов на матчах. Оно также выделило средства для обучения болельщиков.

Кроме того, на минувшей неделе было объявлено, что в сезоне 2021/22 игроки и официальные лица на матчах будут носить на своих футболках значок "Нет места расизму" ("No Room For Racism").

Оскорбления в адрес темнокожих игроков "Трех львов"

Ранее сообщалось, что футболистам сборной Англии прислали 12 500 оскорбительных сообщений в соцсетях за время проведения чемпионата Европы. Расистским оскорблениям в интернете подверглись минимум три темнокожих игрока "Трех львов" - Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

Британская газета The Times 13 июля сообщила, что Лондон намерен потребовать от крупнейших технологических компаний сообщать данные пользователей, допустивших оскорбления расистского характера в адрес темнокожих футболистов сборной Англии после проигрыша команды в финальном матче Евро-2020.

Эта травля была решительно осуждена и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, и Футбольной ассоциацией Англии. В лондонской полиции заявили, что она будет расследовать случаи проявления расизма в интернете по отношению к футболистам.

Смотрите также: