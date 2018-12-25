 Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир | Новости из Германии о Европе | DW | 21.04.2019

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Европа

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия перед лицом затяжных военных конфликтов и выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 200 человек.

Папа римский во время традиционной пасхальной мессы

Папа римский Фрациск во время традиционной пасхальной мессы на площади Святого Петра в Риме

Папа римский Франциск в воскресенье, 21 апреля, отслужил на площади Святого Петра в Ватикане традиционную пасхальную мессу Urbi et Orbi ("Городу и миру"), в ходе которой призвал мировое сообщество усилить борьбу за мир. Выступая перед десятками тысяч людей, глава Римско-католической церкви выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, объектами которых стали церкви и отели. Франциск помолился за погибших в результате взрывов, число которых превысило 200 человек, и за всех пострадавших от атак.

Контекст

Глава Святого престола заявил о "новых тревожных событиях в Черном море", пообещав продолжать гуманитарные проекты в помощь украинскому населению. (07.01.2019)

Никогда еще кинематограф не получал столь близкого доступа к папе римскому. В Каннах состоялась премьера фильма "Папа Франциск, человек слова". (16.05.2018)

В своем послании понтифик предостерег мир от безразличия перед лицом продолжающихся вооруженных конфликтов. В качестве примера он привел войну в Сирии, которая в силу затяжного характера угрожает превратиться "в нечто само собой разумеющееся и оставить нас равнодушными". Настало время для поисков политического решения, способного разрешить этот военный и гуманитарный кризис, подчеркнул Франциск.

Папа римский упомянул также военные действия на востоке Украины, призвав оказывать гуманитарную помощь населению, страдающему от конфликта, и заявив о необходимости установления прочного мира в регионе. Понтифик также коснулся конфликтов в Йемене и Ливии, проявлений экстремизма в Мали и Нигерии, выразил надежду на установление мира в Южном Судане и обратился к руководству Израиля и Палестинской автономии с призывом "стремиться к будущему, основанному на мире и стабильности". Франциск также призвал международное сообщество ограничить распространение оружия, особенно в промышленно развитых странах.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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