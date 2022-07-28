 Уникальное фарфоровое панно вернулось в Берлин через 130 лет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.07.2022

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Культура и стиль жизни

Уникальное фарфоровое панно вернулось в Берлин через 130 лет

В ФРГ из США вернулось красочное панно из фарфоровых плиток, считавшееся безвозвратно утраченным. Картина, украшавшая Немецкий павильон на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, исчезла и была найдена лишь в 2018 году.

На огромной картине, примерно 4 на 6 метров, нарисованной на фарфоровой плитке, изображена богиня Германия, Кельнский собор и выдающиеся личности немецкой истории

На огромной картине, нарисованной на фарфоровой плитке, изображена богиня Германия, Кельнский собор и выдающиеся персонажи немецкой истории

Огромное настенное панно размером примерно четыре на шесть метров, сложенное из 1057 фарфоровых плиток с изображением некоторых известных персонажей из немецкой истории, считалось безвозвратно утраченным. Но в конце июля части панно, упакованные в 16 коробок, вернулись в Берлин, на Королевскую фарфоровую мануфактуру (Königliche Porzellan-Manufaktur) - туда, откуда в 1893 году его вывезли в качестве экспоната на Всемирную выставку в Чикаго.

Богиня Германия - покровительница науки и искусства

Создатель композиции "Слава Германии" (Glory of Germania), тогдашний художественный руководитель Королевской фарфоровой мануфактуры Александр Кипс (Alexander Kips), разместил в центре картины длинноволосую, белокурую и голубоглазую богиню Германию. Ее голову украшает венок из дубовых листьев, в левой руке опущенный меч, а на ярком оранжевом хитоне, на груди, хорошо виден геральдический одноглавый орел. На заднем плане справа возносится ввысь Кельнский собор.

Один из павильонов Всемирной выставки в Чикаго, 1893 год

Один из павильонов Всемирной выставки в Чикаго, 1893 год

Вокруг Германии расположились мифические и реальные исторические персонажи. В их числе немецкий первопечатник и первый типограф Европы Иоганн Гутенберг, немецкий живописец, гравёр и график Альбрехт Дюрер, немецкий философ, математик и основатель Берлинской академии наук Готфрид Вильгельм Лейбниц, Иоганн Фридрих Бёттгер, немецкий алхимик и естествоиспытатель, получивший в 1708 году белый фарфор, а также многие другие. Богиня Германия на этой картине символизирует страну, которая берет под покровительство свой народ и всех прогрессивных людей науки и искусства.

Панно нашли в доме престарелых

Панно работы Кипса было главным украшением Немецкого павильона, а после окончания выставки выполненная на фарфоре картина отошла в собственность Института германо-американского наследия и украшала бальный зал клуба "Германия" в Чикаго, пока тот не был распущен в 1985 году. После этого следы удивительного произведения искусства затерялись.

Возможно, картина до сих пор считалась бы утраченной, если бы ее поисками не занялся профессор кафедры германистики университета Лойолы в Чикаго и сын немецких эммигрантов Райнхард Андресс (Reinhard Andress). Благодаря его усилиям панно удалось обнаружить в 2018 году на чердаке чикагского дома престарелых, в здании которого, как выяснилось, в свое время останавливались бывшие члены клуба "Германия". После того, как панно было обнаружено, оно было передано в дар Королевской фарфоровой мануфактуре.

Подготовка к перевозке из США в Германию длилась четыре года. И вот спустя 130 лет панно из фарфоровой плитки "Glory of Germania" снова в Берлине. Некоторые поврежденные части картины сейчас будут восстанавливать, поэтому доступ к ней будет ограничен как минимум на два года. Где его разместят окончательно, пока не решено. Однако уже сейчас ясно, что картина будет выставляться, и увидеть ее снова смогут все желающие.

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    Автор: Мария Джон Санчес, Виктор Вайц


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