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Умер звезда сериала "Друзья" американский актер Мэттью Перри

Сергей Ромашенко
29 октября 2023 г.

Перри был найден мертвым в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Следов насильственной смерти 54-летней кинозвезды не обнаружено.

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Мэттью Перри
Мэттью ПерриФото: Brian Ach/Invision/AP/picture alliance

Умер знаменитый американский актер Мэттью Перри, прославившийся в числе прочего исполнением роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", ему было 54 года, сообщили американские СМИ вечером в субботу, 28 октября.

По сведениям газеты Los Angeles Times, звезда "Друзей" был найден мертвым в субботу в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Следов насильственной смерти обнаружено не было, рассказали изданию источники в правоохранительных органах.

Со своей стороны, онлайн-портал TMZ, ссылаясь на источники сообщил, что Перри, предположительно, утонул. На месте не было найдено наркотиков. Позднее портал уточнил, что актер вернулся домой после игры в пиклбол, вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Когда тот вернулся примерно через два часа, то обнаружил Перри без сознания и вызвал службу спасения.

Борьба с алкогольной и наркотической зависимостью

Мэттью Перри родился в штате Массачусетс 19 августа 1969 года, вырос в Канаде. Его мать Сьюзанн Мари Моррисон была пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, а отец Джон Беннетт Перри - актером. Родители Мэтью Перри разошлись, когда ему был год.

В мемуарах актер рассказывал о многолетней борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. У него диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта. В течение двух недель он находился в коме, а после многочисленных операций был вынужден многие месяцы ходить с калоприемником. Перри 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей. По его словам, в итоге ему это удалось.

Помимо "Друзей", Мэттью Перри снимался в "Беверли-Хиллз, 90210" (в роли Роджера Азариана), "Девяти ярдах", где сыграл Николаса "Оза" Озерански, "Танго втроем" (в роли Оскара Новака), "Истории Рона Кларка" (Рон Кларк), "Папе снова 17" (Майк О'Доннелл в 37 лет) и других сериалах и фильмах. Он был номинирован на премии "Золотой глобус" и "Эмми" за роли в "Истории Рона Кларка" и "Друзьях".

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www.latimes.com

Материал TMZ

www.tmz.com