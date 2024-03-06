В Италии в возрасте 72 лет умер театральный режиссер Римас Туминас, сообщила пресс-служба московского Театра имени Евгения Вахтангова , художественным руководителем которого Туминас был 15 лет. В мае 2022 года он покинул эту должность после начала вторжения России в Украину.

Туминас умер после тяжелой болезни. В 2014 году у режиссера был диагностирован рак легких. Римас Туминас родился в Кельме в 1952 году, он изучал режиссуру телевидения в Литовской государственной консерватории, а в 1978 году окончил режиссерский факультет А.Луначарского и получил диплом режиссера в Московском институте театрального искусства.

Уход Римаса Туминаса из московского театра

С 2007 по 2022 год Туманис был художественным руководителем театра имени Е.Вахтангова в Москве. Он совмещал эту работу с постом художественного руководителя Вильнюсского малого театра. "При всем том, что я ненавижу, как и все, смерть, смерть бессмысленную, которая происходит в эти дни, я как человек не принимаю и не оправдываю происходящего", - написал Туманис на следующий день после начала войны.

"Мне жаль народ, который стал заложником этой трагедии. Мы очень быстро осознаем, что это трагедия. И я могу посочувствовать и пожалеть, что в такую трагедию попал прекрасный и талантливый народ", - писал режиссер.

Комментируя его отставку в мае 2022 года, в московском театре сообщили, что Туминас сделал это "по состоянию здоровья". Вскоре после увольнения театр снял с показа несколько его постановок. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение режиссеру премии за значительный вклад в развитие российской культуры.

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