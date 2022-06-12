 Умер российский журналист и художник Игорь Дудинский | Новости из Германии о России | DW | 12.06.2022

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Россия

Умер российский журналист и художник Игорь Дудинский

Журналист Игорь Дудинский скончался на 76-м году жизни. В начале июня сообщалось о его госпитализации с диагнозом "инфекционно-токсический шок".

Журналист и писатель Игорь Дудинский

Журналист и писатель Игорь Дудинский

Игорь Дудинский - журналист, художник, писатель, отец режиссера Валерии Гай Германики - скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщают в воскресенье, 12 июня, политический журналист Олег Кашин, а также целый ряд российских СМИ.

В 1960-е годы Дудинский участвовал в деятельности московского культурного андерграунда. В 1965 году он поддержал одну из первых правозащитных демонстраций в СССР - в поддержку поэта Юлия Даниэля и писателя Андрея Синявского. С 1995 по 2005 годы был главным редактором газеты "Мегаполис-Экспресс", с 2007 года - первым заместителем главреда издания "Московский корреспондент". В 2008 году оно опубликовало  статью о связи гимнастки Алины Кабаевой и президента России Владимира Путина, после чего было закрыто.

Юрий Дудинский занимался также живописью и художественной критикой, был московским корреспондентом литературно-художественного альманаха "Мулета", учредителем и издателем газеты "Последний полюс" и журнала "Континент Россия".

В последние годы жизни Дудинский испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В начале июня стало известно о его госпитализации с диагнозом "инфекционно-токсический шок".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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