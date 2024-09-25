Умер российский актер Роман Мадянов

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов умер на 63-м году жизни. Несколько лет он лечился от онкологического заболевания.

В России в возрасте 62 лет умер заслуженный артист РФ Роман Мадянов, сообщает РИА "Новости" и другие российские издания в среду, 25 сентября.

По данным российских СМИ, Мадянов уже несколько лет лечился от рака легких. В августе его состояние ухудшилось, его госпитализировали, а спектакли с его участием пришлось отменить.

Роман Мадянов начал сниматься в кино еще школьником, а во время учебы в ГИТИСе поступил в труппу Московского театра имени Владимира Маяковского, где служил на протяжении многих десятилетий.

Кроме того, Мадянов известен по десяткам ролей в кино и сериалах. В числе картин с его участием - "Легенда № 17", "Копейка", "Левиафан", "12", "Утомленные солнцем 2", "Монах и бес". Кроме того, он снимался в сериалах "Солдаты", "Есенин", "Штрафбат", "Бедная Настя", "Угрюм-река", "Жила-была одна баба", "Зулейха открывает глаза" и других. Роман Мадянов являлся четырехкратным лауреатом премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана.