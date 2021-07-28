Умер последний член ГКЧП

В возрасте 89 лет скончался последний из живых членов ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) Олег Бакланов. Об этом в среду, 28 июля, в своем телеграм-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", - написал Рогозин.

Бакланов родился в 1932 году в Харькове, с 1983 по 1988 годы занимал пост министра общего машиностроения СССР, а позднее ракетно-космической отрасли Советского Союза и, в частности, курировал проект космической системы "Буран". Во время попытки путча 19-21 августа 1991 года входил в состав ГКЧП - самопровозглашенного органа власти, выступавшего за сохранение СССР и против политики перестройки. После поражения ГКЧП был арестован и до 26 января 1993 года содержался в следственном изоляторе "Матросская тишина". В 1994 году он, как и другие члены ГКЧП, был амнистирован.

В последние два десятилетия жизни Бакланов был членом ряда коммунистических организаций, возглавлял "Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины" и поддерживал президента Виктора Януковича в Украине, а также работал в ряде госконцернов.

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