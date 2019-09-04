Умер Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщил в пятницу, 6 ноября, его помощник Олег Сташкевич "Интерфаксу". Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер, в 2012 году стал Народным артистом России. По его произведениям, которые он исполнял на телевидении, созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг - "Моя Одесса", "Год за два", "Встречи на улицах".

С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране" ("Россия-1", ВГТРК). В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Жванецкий отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

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