Умер известный американский телеведущий Фил Донахью

Один из пионеров жанра ток-шоу Фил Донахью был известен у русскоязычной аудитории по двум телемостам между США и СССР, проведенным в конце 80-х годов.

В США 18 августа в возрасте 88 лет скончался известный телеведущий Фил Донахью. О его смерти сообщила в понедельник, 19 августа, газета The Washington Post.

Донахью был одним из пионеров жанра ток-шоу. Его авторская программа "Шоу Фила Донахью", впервые вышедшая в эфир в 1967 году, была фактически первым дневным ток-шоу с участием аудитории в современном понимании. Программа просуществовала до 1996 года.

У русскоязычной аудитории Фил Донахью получил известность в конце 80-х годов благодаря двум телемостам между США и СССР, которые он вел вместе с Владимиром Познером. Эти телемосты стали символами перестройки и окончания холодной войны. В 1986 году Донахью стал первым иностранным корреспондентом, побывавшим на месте аварии на Чернобыльской АЭС. С 1991 по 1996 годы он вместе с Владимиром Познером вел программу по актуальным темам "Познер и Донахью" на CNBC.

Донахью 20 раз получал премии "Эмми": десять - как лучший ведущий ток-шоу и еще десять - как автор лучшей программы в жанре ток-шоу. В марте 2024 года он получил Президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду США.