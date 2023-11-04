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Умер знаменитый фигурист Олег Протопопов

Александра Иванова
4 ноября 2023 г.

Олег Протопопов в паре с Людмилой Белоусовой завоевал золото Олимпиады в 1964 и 1968 годах. Они были первыми советскими чемпионами Олимпийских игр в фигурном катании. Фигурист ушел из жизни в возрасте 91 года.

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Фигуристы Олег Протопопов и Людмила Белоусова
Олег Протопопов и Людмила БелоусоваФото: imago images

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов скончался на 92 году жизни, сообщил Олимпийский комитет России (ОКР) в пятницу, 3 ноября. Фигурист ушел из жизни в своей квартире в Швейцарии - стране, где он прожил более 40 лет.

Протопопов родился в 1932 году в Ленинграде. Во время Второй мировой войны он пережил блокаду города. С 1954 года спортсмен выступал в паре с Людмилой Белоусовой, которая впоследствии стала его супругой. Золотые олимпийские медали дуэт завоевал в 1964 году в Инсбруке и 1968 году в Гренобле, причем Белоусова и Протопопов стали первыми советскими чемпионами Олимпийских игр в фигурном катании. "Вместе они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые вошли в обязательную программу фигуристов всего мира", - говорится в сообщении ОКР.

Политическое убежище в Швейцарии

В сентябре 1979 года Протопопов и Белоусова, уже не являвшиеся действующими спортсменами, находились с ледовым балетом на гастролях в Швейцарии, там они попросили политического убежища. Как отмечает издание "Спорт-экспресс", этот поступок вызвал большой скандал. Ведь фигуристы на тот момент стали одними из самых ярких звезд советского спорта, бежавшими на Запад. На три года раньше них эмигрировал знаменитый шахматист Виктор Корчной, также осевший в Швейцарии.

Спортивные достижения пары фигуристов Протопопов - Белоусова

Помимо двух золотых медалей Олимпиады пара Протопопов - Белоусова по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Кроме того, они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.

Людмила Белоусова скончалась в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.

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