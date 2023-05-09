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Фотограф Евгений Малолетка
Фотограф Евгений МалолеткаФото: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance
КультураУкраина

Украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Главную журналистскую премию США получили украинские журналисты, оставшиеся в Мариуполе во время боев. Издание The New York Times наградили за реконструкцию резни в Буче.

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Пулитцеровской премии 2023 года в самой престижной номинации "За служение обществу" (Public Service) были удостоены украинские документалист и видеограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко и европейский корреспондент Лори Хиннант, работающие на агентство Associated Press. Информацию об этом в ночь на вторник, 9 мая, разместили на сайте премии.

Чернов, Малолетка и Степаненко были единственными представителями западных СМИ, оставшиеся в Мариуполе во время ведения боевых действий. Именно они опубликовали репортаж из Мариупольского роддома, попавшего под российский обстрел. А Евгений Малолетка стал лауреатом Пулитцеровской премии и в номинации "Новостная фотография" - там он разделил ее с другими фотографами Associated Press.

Кроме того, в номинации "Международный репортаж" премию получило издание The New York Times за тщательную реконструкцию событий убийства мирных жителей в украинском городе Буча.

Премия Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2022 году была также присуждена фотожурналисту Евгению Малолетке и видеожурналисту Associated Press Мстиславу Чернову. 

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