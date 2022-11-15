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Большая группа людей, преимущественно женщины и дети, с украинскими флагами в руках и на плечах и с плакатами со словом "Спасибо" на украинском и болгарском языках. Идет дождь, на многих надеты капюшоны, кто-то под зонтом. Справа темноволосая женщина с документами в руках говорит в рупор. На заднем плане невысокое здание и деревья.
Украинские беженцы в болгарском городе Бургас, апрель 2022 годаФото: BGNES
ПолитикаБолгария

Украинские беженцы смогут перезимовать в гостиницах Болгарии

Анна Мельникова
33 мин. назад

Болгарское правительство отказалось от планов переселить беженцев в государственные дома отдыха в отдаленных регионах. Вместо этого власти перечислят дополнительные средства частным отелям.

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Болгарские власти отказались от планов перевести порядка 11 тысяч беженцев из Украины в государственные дома отдыха. Украинцы смогут перезимовать в частных гостиницах на побережье Черного моря, где они находятся сейчас. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает агентство dpa.

Ранее украинские женщины вышли на протест против переселения в отдаленные районы Болгарии, где трудно найти магазины или получить медицинскую помощь. Теперь они смогут остаться в черноморских отелях еще на четыре месяца.

"Те из них, кого мы выявили в ходе осуществленной нами проверки, а это около 11 тысяч человек, останутся в местах, где находятся сейчас вместе со своими детьми, на тех же условиях. А остальные, которые с этого момента начнут прибывать на территорию нашей страны, должны будут проходить через буферный центр Элхово. Здесь они будут находиться до 30 дней, а затем распределяться по государственным базам", - цитирует болгарское национальное радио (BNR) главу МВД Ивана Демерджиева.

По информации dpa, владельцы гостиниц получают от государства 15 левов (примерно 7,66 евро) на человека в день. Но проживание и питание постояльцев обходится бизнесу значительно дороже. 

Согласно подсчетам платформы "Болгария для Украины", с начала российской агрессии в Украине более 884 тысяч украинцев въехали в Болгарию. Остались там на длительный срок около 53 тысяч человек. Всего, по данным Агентства ООН по делам беженцев, Украину были вынуждены покинуть более 7,8 млн человек.

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