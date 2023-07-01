  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways

Жан Рофе
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 июля.

https://p.dw.com/p/4TIgL
Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways (фото из архива)
Самолет Georgian Airways (фото из архива)Фото: Markus Mainka/picture alliance

На 493-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 1 июля (время московское).

++14.10++

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 192 физических лиц, преимущественно российских граждан, а также против 291 юридического лица, в том числе из России, Беларуси, Грузии и Казахстана. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.  В новый санкционный список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в мае возобновила полеты в Россию, а также основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили. Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрет полетов и транзита через территорию Украины, аннулирование лицензий и других разрешений.

Хроника событий 1 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Никополь: жизнь в страхе из-за ЗАЭС

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что происходит в Черногории: прячут ли тут свои яхты и активы российские олигархи | Европа в фокусе (29.06.2023)

Что происходит в Черногории: прячут ли тут свои яхты и активы российские олигархи | Европа в фокусе (29.06.2023)

Слухи о том, богатые россияне прячут в Черногории свои яхты от западных санкций, несколько преувеличены. В реальности страны привлекла прежде всего обычных россиян, которые бежали от войны. Местные жители, впрочем, не в восторге от популярности Черногории. Они очень недовольны высокими ценами на жилье, а также опасаются вмешательства россиян во внутреннюю политику.
Политика29 июня 2023 г.25:34 мин.
external

Немцы укрепят восточный фланг НАТО: Германия хочет разместить в Литве бригаду бундесвера (27.06.2023)

Немцы укрепят восточный фланг НАТО: Германия хочет разместить в Литве бригаду бундесвера (27.06.2023)

Министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал размещение в Литве бригады бундесвера численностью 4 тысячи человек. Контингент будет увеличиваться в несколько этапов. Ранее Берлин медлил принимать такое решение.война в Украине, мятеж Пригожина, НАТО, Литва, бундесвер, Борис Писториус, Владимир Путин
Конфликты27 июня 2023 г.02:10 мин.

Сайт президента Украины

Указ президента Украины Владимира Зеленского
www.president.gov.ua
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Премьер-министр Испании Педро Санчеc (фото из архива)

В Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес

Конфликты29 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Перформанс Александара Тимотича "Ты голоден?"

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Почему в музее чистят картофель и валяются в перьях голыми

Культура9 ч. назад
Агнешка Легуцка

"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

Конфликты22 ч. назад
Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Экономика и бизнес9 ч. назад12 фото
Разрушенная гребля Каховской ГЭС, снимок со спутника, 16 июня 2023 года

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Конфликты21 ч. назад
Си Цзиньпин и Владимир Путин во время переговоров в Москве, 21 марта 2023 года

Пошатнул ли мятеж ЧВК "Вагнер" веру Китая в Россию?

Пошатнул ли мятеж ЧВК "Вагнер" веру Китая в Россию?

Политика23 ч. назад
"Финист ясный сокол"

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Культура30 июня 2023 г.
На главную страницу