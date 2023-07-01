Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways

На 493-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 1 июля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 192 физических лиц, преимущественно российских граждан, а также против 291 юридического лица, в том числе из России, Беларуси, Грузии и Казахстана. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. В новый санкционный список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в мае возобновила полеты в Россию, а также основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили. Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрет полетов и транзита через территорию Украины, аннулирование лицензий и других разрешений.

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