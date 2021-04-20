Украина упростила призыв резервистов в армию

В Украине на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией вступил в силу закон об упрощении призыва резервистов в вооруженные силы. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 апреля, подписал одобренный Верховный радой закон, в соответствии с которым призыв резервистов возможен и без объявления мобилизации.

"Это позволит быстро усилить резервистами все подразделения вооруженных сил и тем самым значительно укрепить их боеспособность в случае военной агрессии", - заявила президентская канцелярия. Правительство в Киеве, его западные союзники и НАТО обвиняют Россию в массированном и "провокационном" наращивании вооруженных сил на границе с восточной частью Украины, где с 2014 году не прекращаются бои между украинскими солдатами и пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы.

Между тем Россия 21 апреля обвинила Украину и НАТО в форсировании подготовки к военным действиям и призвала их отказаться от "шагов, ведущих к эскалации напряженности". Ранее Москва обвинила США и НАТО в провокациях в Черном море. Президент Украины Зеленский 20 апреля предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе, чтобы договориться о прекращении конфликта и разрядке напряженности в двусторонних отношениях.

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