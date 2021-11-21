 Украина получила первую партию угля из США | Новости из Германии об Украине | DW | 21.11.2021

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Украина

Украина получила первую партию угля из США

На сегодня компания ДТЭК договорилась с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий угля, из которых пять - из США, еще две - из Колумбии.

Грузовик загружают углем на шахте около города Камберленд в штате Кентукки (фото из архива)

Грузовик загружают углем на шахте около города Камберленд в штате Кентукки (фото из архива)

В Украину прибыл первый из семи кораблей с углем по контрактам, которые были заключены компанией ДТЭК, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом сообщается в пресс-релизе ДТЭК, опубликованном вечером в субботу, 20 ноября.

"Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, на сегодняшний день компания заключила договоры с международными партнерами о поставках семи судовых партий угля. Пять из них будут импортированы из США, еще две - из Колумбии. Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, суммарный объем поставок - почти 470 тысяч тонн, отмечает компания. Ожидается, что все партии поступят в Украину до января 2022 года.

В пресс-релизе подчеркивается, что импорт угля является временной мерой для покрытия дефицита топлива, тогда как использование угля, добытого на территории Украины, остается в приоритете.

Поставки угля Украине

Дефицит угля в Украине наблюдается с минувшего лета из-за аномального падения цен на электроэнергию. С 1 ноября Россия решила прекратить поставки энергетического угля стране. В Минэкономразвития РФ эту меру объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. Однако поставки других марок угля Украине продолжатся, указали в ведомстве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Радио Свобода" в субботу, что власти страны договорились импортировать американский уголь. "Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - сказал Шмыгаль.

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    Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща


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