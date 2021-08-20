Украина открыла возле Чернобыля собственное хранилище ядерных отходов

Украина открыла недалеко от Чернобыльской ядерной электростанции собственное хранилище ядерных отходов. Его презентация состоялась в пятницу, 20 августа. Планируется, что введение хранилища в эксплуатацию устранит зависимость Украины от России в сфере хранения атомных отходов.

В хранилище будут размещены отработавшие тепловыделяющие элементы трех из четырех атомных электростанций Украины. До настоящего времени ядерные отходы отправлялись в Россию на переработку. Как отметили в украинском "Энергоатоме", это ежегодно обходилось стране в 170 млн евро.

Несмотря на церемонию открытия, объект еще не введен в эксплуатацию. Для этого требуется разрешение от Государственной инспекции ядерного регулирования. Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что оно будет получено в ближайшие несколько месяцев.

Крупнейшая атомная катастрофа

Взрыв в апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС - тогда еще советской - считается крупнейшей ядерной катастрофой за всю историю. После разрушения четвертого блока АЭС в атмосферу было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В течение первых трех месяцев после катастрофы от лучевой болезни погиб 31 человек, но последствия излучения, по разным оценкам, затронули сотни тысяч человек. Десятки тысяч жителей территорий, расположенных в радиусе 30 километров от места аварии, были переселены в другие районы.

В 2016 году над разрушенным реактором возвели стометровый стальной саркофаг, призванный заменить пришедшую в негодность бетонную конструкцию, которая была построена ликвидаторами аварии в 1986 году.

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