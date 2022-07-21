Украина и РФ могут 22 июля подписать соглашение об экспорте зерна

Украина и Россия планируют 22 июля подписать соглашение о вывозе зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 21 июля. Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должны присутствовать во дворце Долмабахче в Стамбуле на церемонии подписании документа. По данным турецкой стороны, договоренность касается экспорта как украинской, так и российской сельхозпродукции.

По сведениям дипломатов, вывоз заблокированных в Украине грузов должен быть организован по безопасным коридорам за счет локального прекращения огня. Турция в свою очередь обязуется инспектировать корабли, чтобы предотвратить возможную транспортировку оружия. Сообщается, что в Стамбуле может быть создан соответствующий координационный центр при участии специалистов ООН.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в свою очередь сообщил, что 22 июля в Стамбуле "может быть подписан документ, который будет содержать обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море". В то же время он оговорил: "Украинская делегация поддержит лишь те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки".

США: В истоках проблемы виновата Россия

В соответствии с соглашением, должен быть также упрощен вывоз российского зерна и удобрений. Экспорт зерна из РФ напрямую не запрещен, но он затруднен из-за санкций Запада, которые затронули транспортные предприятия, страховые компании и банки. В рамках рабочего визита в Тегеран президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет содействовать вывозу украинского зерна, но при этом должны быть сняты все запреты на экспорт российского зерна.

Правительство США приветствовало анонсированное соглашение. Вместе с тем в Соединенных Штатах подчеркнули, что в истоках проблемы виновата РФ. "Это было осознанным решением России использовать продовольствие в качестве оружия", - прокомментировал представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, теперь Россия должна "нести ответственность за выполнение этого соглашения", чтобы украинское зерно могло достичь мировых рынков.

Украинское зерно планируют вывозить из трех портов

Накануне член украинской делегации на переговорах по вопросу транспортировки зерна Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна из Украины будет осуществляться из трех портов: "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Он выразил надежду на то, что в будущем их количество удастся расширить.

По данным агентства AFP, на сегодняшний день в Украине заблокировано 20-25 млн тонн зерна. До российского вторжения Украина была четвертым в мире экспортером пшеницы и кукурузы.

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