Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых задержали через два дня после освобождения

Спустя два дня после освобождения из-под ареста участница арт-группы Pussy Riot, режиссер Анна Кузьминых вновь задержана полицией в Москве. По словам самой активистки, ее задержали в пятницу, 9 июля, на выходе из дома с чемоданом. После отбытия 15 суток в спецприемнике она собиралась ехать к родителям в Нижний Новгород.

Вскоре после задержания адвокат от "ОВД-Инфо" Илья Уткин сообщил, что Кузьминых стало плохо, ей вызвали скорую. Позднее стало известно, что в отделе МВД по району Якиманка активистке предъявили обвинение в неповиновении полиции. По словам Уткина, "якобы она подозрительно агрессивно себя вела".

Накануне московские суды назначили административный арест за различные правонарушения двум другим участникам Pussy Riot - Марии Алехиной и Александру Софееву, также вскоре после освобождения из спецприемника.

В последние месяцы правоохранительные органы регулярно задерживают и арестовывают участников Pussy Riot. Так, несколькими днями ранее Дорогомиловский райсуд Москвы назначил 15 суток ареста активистке Pussy Riot Веронике Никульшиной, признав ее виновной по административной статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

22 июня в Москве задержали, а на следующий день арестовали на 15 суток сразу четверых участников Pussy Riot: Александра Софеева, Марию Алехину, Анну Кузьминых и Люсю Штейн.

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