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Ученые нашли в Германии нового доисторического хищника

Елена Дожина
9 января 2024 г.

Сенсационная находка ученых полностью описана и доказана. Хищник, получивший название Stenokranio за особую, плоскую форму головы, жил на территории современной Германии почти 300 миллионов лет назад.

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Похожий на крокодила доисторический динозавр Stenokranio boldi
Похожий на крокодила доисторический хищник Stenokranio boldi мог выглядеть примерно такФото: Museum für Naturkunde Berlin/dpa/picture alliance

Сенсационная находка: международная группа исследователей обнаружила окаменелости ранее неизвестного вида доисторического хищника в западной части федеральной земли Рейнланд-Пфальц - близ города Кузель. Животное, названное Stenokranio из-за особой формы головы, обитало в этих местах почти 300 миллионов лет назад, сообщили немецкие СМИ в начале недели.

Находка была сделана не вчера, а уже пару лет назад, однако именно теперь она подробно описана - ученые полностью доказали ее уникальность. О сенсационной находке сообщили в понедельник, 8 января, представители Музея естествознания Берлина и другие организации, участвовавшие в исследовании.

Stenokranio - древний предшественник крокодила

Stenokranio был в свое время одним из крупнейших хищников в этом регионе. Его длина достигала 1,5 метра. По имеющимся данным, животное имело большой плоский череп с множеством острых зубов и питалось рыбой и другой доисторической живностью. У него было три пары больших, загнутых назад клыков на нёбе, которые использовались для удержания скользкой добычи типа рыбы. Затем добыча, вероятно, полностью проглатывалась. 

По форме тела и образу жизни это существо занимало экологическую нишу, сходную с более поздними крокодилами. Задолго до появления крокодилов Stenokranio жили здесь как затаившиеся охотники - в тропических водах и прибрежных районах.

Преддинозавр из немецких гор

Плосконосый Stenokranio является частью старейшего и хорошо изученного сообщества доисторических животных в Европе, происходивших из этого региона. В период, когда здесь жил найденный вид, эта местность выглядела иначе, да и климат здесь был другой. 

Горная долина простиралась от Лотарингии до Франкфурта-на-Майне и от Хунсрюка почти до Карлсруэ. Согласно исследованиям, она представляла собой тропический речной и озерный ландшафт. В районе современного Ремигиусберга большая река впадала в озеро длиной около 70 километров. Считается, что древние хищники Stenokranio обитали на берегах озера и в дельте реки.

Не динозавр

По данным музея в Шлойзингене (Museum Schleusingen), который также участвовал в исследовании, останки вида под названием Stenokranio boldi были обнаружены в 2013 и 2018 годах. Теперь в специализированном журнале Journal of Paleontology представлены результаты их изучения, что можно считать официальным доказательством их существования.

На данный момент на территории раскопок обнаружены и подробно описаны останки еще трех других видов доисторических животных: Cryptovenator hirschbergeri, Remigiomontanusrobustus и Trypanognathus remigiusbergensis. При этом в информационных сообщениях отмечается, что речь не идет о динозаврах. Динозавр - это популярное собирательное название живших в древности существ. Однако его употребление не всегда уместно. Как и в случае с Stenokranio boldi, речь идет о животных, которые жили на Земле задолго до динозавров.

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