Убийство белоруски: как остановить насилие над женщинами?

07.03.2024 7 марта 2024 г.

Волну солидарности с женщинами, пострадавшими от насилия вызвала смерть изнасилованной в Варшаве белоруски Елизаветы. В соцсетях белоруски под хэштегом #хопіцьгвалціць рассказывают свои истории о пережитом насилии. Многие комментируют их в духе "сама виновата". Почему обвиняют жертву? Что можно сделать в борьбе с насилием над женщинами? Чего действительно хотят женщины на 8 Марта?