  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаБеларусь

Убийство белоруски: как остановить насилие над женщинами?

Ольга Капустина
7 марта 2024 г.

Волну солидарности с женщинами, пострадавшими от насилия вызвала смерть изнасилованной в Варшаве белоруски Елизаветы. В соцсетях белоруски под хэштегом #хопіцьгвалціць рассказывают свои истории о пережитом насилии. Многие комментируют их в духе "сама виновата". Почему обвиняют жертву? Что можно сделать в борьбе с насилием над женщинами? Чего действительно хотят женщины на 8 Марта?

https://p.dw.com/p/4dHma

Гости программы:

🔵 Ирина Сидорская, медиаэкспертка и гендерная исследовательница

🔵 Вика Биран, журналистка, исследовательница, авторка автобиографической книги "Я танцую"

🔵 Максим Паршуто, медиаменеджер и блогер

Пропустить раздел Больше на тему Политика из региона Европа

Больше на тему Политика из региона Европа

external

Заторы на границе между Румынией и Молдовой

Водители фур вынуждены простаивать от пяти до восьми дней, при этом некоторые из них не выдерживают физически.
Политика12 декабря 2023 г.03:19 мин.
external

Страшное наводнение в Италии и его последствия

Также в выпуске: как Польша помогает западным странам снабжать Украину оружием (01.06.2023)
Политика1 июня 2023 г.26:00 мин.
Пропустить раздел Больше на тему Политика со всего мира

Больше на тему Политика со всего мира

external

Граждане Таиланда в заложниках у боевиков ХАМАС

До атаки ХАМАС в Израиле работали десятки тысяч выходцев из Таиланда. Репортаж DW об их освобождении из плена.
Политика5 декабря 2023 г.02:41 мин.
external

Смертная казнь: самая страшная статистика AI

По данным международной организации Amnesty International число приговоров смертной казни за 2014 год увеличилось на треть. Эксперты AI считают, что больше всего казней происходит в Китае.
Политика1 апреля 2015 г.01:58 мин.
Пропустить раздел О программе

О программе

Логотип ток-шоу "В самую точку"

"В самую точку"

Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в Беларуси и соседних странах.

Перейти к программе "В самую точку"