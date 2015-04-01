Убийство белоруски: как остановить насилие над женщинами?

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Гости программы:
🔵 Ирина Сидорская, медиаэкспертка и гендерная исследовательница
🔵 Вика Биран, журналистка, исследовательница, авторка автобиографической книги "Я танцую"
🔵 Максим Паршуто, медиаменеджер и блогер
Гости программы:
🔵 Ирина Сидорская, медиаэкспертка и гендерная исследовательница
🔵 Вика Биран, журналистка, исследовательница, авторка автобиографической книги "Я танцую"
🔵 Максим Паршуто, медиаменеджер и блогер
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в Беларуси и соседних странах.