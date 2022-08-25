У семьи зама Шойгу нашли недвижимость на четыре млрд рублей

Семья заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова владеет имуществом на 4,3 млрд рублей, следует из обнародованных в четверг, 25 августа, результатов расследования, проведенного командой российского оппозиционера Алексея Навального. Как выяснили расследователи, четверо совершеннолетних детей Цаликова через свои компании владеют земельными участками и офисными помещениями.

Так, дочерям замминистра обороны Елизавете и Юлии, по данным Росреестра, принадлежит в Москве помещение в бизнес-центре стоимостью в 132 млн рублей, а также несколько офисов общей стоимостью 85 млн рублей. Сыновья Цаликова, Даниэль и Заур, в прошлом году приобрели через свою компанию два земельных участка в Московской области по 260 млн рублей каждый, после чего один из них почти сразу же перепродали. Им также принадлежат офисные помещения в Москве стоимостью по 400 млн рублей.

Представители команды Навального отметили, что дети Цаликова не имели легального дохода, позволяющего купить такую недвижимость, и обвинили заместителя министра в коррупции. Команда Навального также напомнила, что еще в 2019 году она нашла у Руслана Цаликова земельный участок с домом в деревне Раздоры на Рублевке. Сейчас стоимость этого объекта, как утверждается, составляет 3,5 млрд рублей. В 2019 году команда Навального оценивала его в 950 млн рублей. Тогда в Минобороны РФ заявили, что оценка стоимости участка не соответствуют действительности.

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