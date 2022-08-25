У семьи зама Шойгу нашли недвижимость на четыре млрд рублей
Сергей Ромашенко
39 мин. назад
Семья замминистра обороны РФ Цаликова владеет имуществом на 4,3 млрд рублей. Четверо детей чиновника через свои компании владеют земельными участками и офисными помещениями, выяснила команда Навального.
Семья заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова владеет имуществом на 4,3 млрд рублей, следует из обнародованных в четверг, 25 августа, результатов расследования, проведенного командой российского оппозиционера Алексея Навального. Как выяснили расследователи, четверо совершеннолетних детей Цаликова через свои компании владеют земельными участками и офисными помещениями.
Так, дочерям замминистра обороны Елизавете и Юлии, по данным Росреестра, принадлежит в Москве помещение в бизнес-центре стоимостью в 132 млн рублей, а также несколько офисов общей стоимостью 85 млн рублей. Сыновья Цаликова, Даниэль и Заур, в прошлом году приобрели через свою компанию два земельных участка в Московской области по 260 млн рублей каждый, после чего один из них почти сразу же перепродали. Им также принадлежат офисные помещения в Москве стоимостью по 400 млн рублей.
Представители команды Навального отметили, что дети Цаликова не имели легального дохода, позволяющего купить такую недвижимость, и обвинили заместителя министра в коррупции. Команда Навального также напомнила, что еще в 2019 году она нашла у Руслана Цаликова земельный участок с домом в деревне Раздоры на Рублевке. Сейчас стоимость этого объекта, как утверждается, составляет 3,5 млрд рублей. В 2019 году команда Навального оценивала его в 950 млн рублей. Тогда в Минобороны РФ заявили, что оценка стоимости участка не соответствуют действительности.
Смотрите также:
"Практически герой" - депутат бундестага о Навальном